Le OnePlus 13R se dévoile : un smartphone haut de gamme à prix maîtrisé

Le OnePlus 13R est une version « plus raisonnable » que le OnePlus 13 récemment présenté en Chine et dont nous attendons les détails de la commercialisation pour la France. Ce modèle embarquerait le processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à 12 Go de mémoire vive. Cette puce, également présente dans le OnePlus 13 classique, représente une évolution intéressante par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 qui équipait le 12R. L'appareil dispose d'un écran AMOLED fabriqué par BOE doté de la technologie LTPO pour le rafraîchissement dynamique de la fréquence avec une diagonale de 6,78 pouces affichant une définition 1.5K. Le lecteur d'empreintes optique serait intégré sous la dalle.

La partie photo s'articulerait autour d'un module principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le fabricant semble avoir particulièrement soigné l'autonomie en intégrant une imposante batterie de 6500 mAh, compatible avec la charge rapide 100W.

Un design premium repensé

Le OnePlus 13R adopterait une approche esthétique différente de son prédécesseur. L'appareil arborerait un écran plat, contrairement aux bordures incurvées du 12R. Les matériaux utilisés incluraient de la céramique pour le dos de l'appareil, renforçant sa robustesse et son aspect premium. Le module photo circulaire rappelle celui du OnePlus 13, créant une cohérence visuelle dans la gamme.

Deux coloris seraient proposés lors du lancement international : Nebula Noir et Astral Trail, tous deux disponibles uniquement en configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette simplification de la gamme vise à faciliter le choix des consommateurs.

Si le modèle Ace 5 Pro restera exclusif au marché chinois, le OnePlus 13R serait commercialisé à l'international aux côtés du OnePlus 13. Cette approche permet au constructeur d'adapter son offre aux spécificités de chaque marché tout en proposant des appareils correspondant aux attentes locales.