Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est officiellement disponible en France

Après une absence de plusieurs mois, Oppo, realme et maintenant OnePlus reviennent sur le marché français avec plusieurs nouveautés. Ainsi, OnePlus vient d’annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone de milieu de gamme. Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G se distingue par sa batterie d’une capacité de 5 110 mAh, promettant une autonomie de 2,1 jours sur une seule charge, selon la marque. Pour se recharger rapidement, il supporte la technologie de charge rapide SUPERVOOC de 80 W. En outre, la durabilité de la batterie est renforcée par le OnePlus Battery Health Engine, qui adapte les vitesses de charge en fonction des habitudes de l'utilisateur, préservant ainsi la capacité optimale de la batterie pendant 1 600 cycles de charge. Le téléphone est également équipé d'une fonctionnalité de charge inversée de 5 W, permettant de charger d'autres appareils directement à partir de la batterie du téléphone. Toutefois, il n’est pas possible de le recharger sans fil comme certains mobiles de milieu de gamme à l’image du Nothing Phone 2 ou du Google Pixel 8a, par exemple.

Un écran lumineux et fluide

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, offrant une luminosité maximale de 2100 cd/m² grâce à un matériau d’éclairage de haute qualité utilisé également sur le OnePlus 11. L’écran propose une amélioration notable de l’éclairage, de l’uniformité des couleurs, de l’angle de vision et de la durée de vie par rapport à la technologie LCD précédente, installé sur le OnePlus Nord CE 3 Lite. Avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il veut garantir une fluidité visuelle exceptionnelle.

Pour la première fois dans cette gamme de prix, OnePlus introduit la fonctionnalité Aqua Touch, améliorant la précision tactile même lorsque l’écran est mouillé. Cette innovation permet une utilisation du téléphone sous la pluie ou lors d'une session de jeu intense avec les mains moites.

Performances et connectivité

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 695 5G, dont les capacités ont largement été éprouvées par d’autres mobiles disponibles depuis plusieurs mois maintenant et le Trinity Engine exclusif de OnePlus, offrant une connectivité stable et des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 2,0 Gbps. Avec 8 Go de RAM au format LPDDR4x et 256 Go de stockage répondant à la norme UFS2.2, extensible jusqu'à 2 To via Micro SD, le téléphone veut assurer une expérience utilisateur fluide et stable, même avec plusieurs applications ouvertes en arrière-plan.

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est également équipé de deux haut-parleurs stéréo puissants, offrant une expérience audio immersive avec un volume pouvant être augmenté jusqu'à 300 %. Une prise casque de 3,5 mm permet également une écoute de haute qualité avec des écouteurs filaires.

Un appareil photo performant

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels Sony LYTIA 600 avec stabilisation optique de l’image (OIS), une caméra de calcul de la profondeur de champ de 2 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Cette configuration permet de capturer des photos détaillées et claires, même dans des conditions de faible luminosité. Le zoom interne 2x permet de prendre des photos de paysages naturels avec une clarté accrue, tandis que l’assistance en profondeur de champ et la détection des bords intelligents facilitent la prise de portraits avec un effet bokeh réaliste.

Disponible en deux coloris, Super Silver et Mega Blue, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G allie élégance et robustesse. Le Super Silver présente des gradients métalliques et des reflets diffus, tandis que le Mega Blue est la teinte la plus vive utilisée sur un téléphone OnePlus, résistante aux traces de doigts. Le téléphone est livré avec Android 14 et la surcouche logicielle OxygenOS 14, apportant des animations améliorées, une nouvelle barre de notification et des gestes d’extinction de l’écran. La fonction Smart Cutout permet de modifier rapidement les photos et de partager du contenu personnalisé, tout en prenant en charge la reconnaissance multisujet pour une précision accrue lors de l’extraction d'éléments individuels, même dans les photos de groupe, selon la marque.

Disponibilité, prix et offres de lancement pour le OnePlus Nord CE 4 Lite

Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G sera disponible en France à partir du 1er juillet, avec des précommandes ouvertes dès le 24 juin. Il sera commercialisé au prix de 329 €. Les achats effectués entre le 24 juin et le 1er juillet incluent une paire de OnePlus Nord Buds 2, un étui ou un adaptateur offerts. De plus, toutes les précommandes et achats réalisés jusqu'au 2 août bénéficieront d'une remise de 50 euros.