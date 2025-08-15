Le Oppo Find X9 Ultra promet une autonomie record avec sa batterie de 6400 mAh

De nouvelles informations concernant le Oppo Find X9 Ultra viennent de faire surface, dévoilant les caractéristiques techniques de ce qui pourrait devenir l'un des smartphones premium les plus performants de 2025. D'après les fuites récentes, le constructeur chinois mise sur une autonomie exceptionnelle et des capacités photographiques haut de gamme pour séduire les utilisateurs exigeants. Le Find X9 Ultra comme un concurrent direct des Galaxy S25 Ultra de Samsung et des iPhone 17 Pro Max d'Apple.

Une autonomie exceptionnelle grâce à une batterie de 6400 mAh

Le plus impressionnant de cette fuite est le fait que l’appareil proposerait une autonomie record. Selon les informations disponibles, Oppo équiperait son nouveau flagship d'une batterie de 6400 mAh, soit une progression des plus significatives par rapport aux 5910 mAh du Find X8 Ultra. Cette augmentation pourrait permettre au smartphone de tenir facilement deux jours d'utilisation intensive.

Cette capacité batterie placerait le Find X9 Ultra parmi les smartphones les plus endurants du marché premium. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra se contente de 5000 mAh, tandis que l'iPhone 16 Pro Max propose environ 4852 mAh. Rappelons également que le OnePlus 13 propose une capacité de 6000 mAh et l’Asus ROG Phone 9 Pro s’affiche à 5800 mAh, par exemple. L'approche d'Oppo semble donc privilégier l'autonomie comme argument de vente principal, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs professionnels et des photographes mobiles.

Pour accompagner cette grosse batterie, le Find X9 Ultra conserverait les technologies de recharge rapide qui ont fait la réputation de la marque. La recharge filaire atteindrait 100W, permettant de récupérer une charge complète en moins de 30 minutes selon le fabricant. La recharge sans fil monterait quant à elle à 50W, une puissance qui reste parmi les plus élevées du marché actuel.

Un système photographique premium signé Hasselblad

L'autre point fort du Find X9 Ultra résiderait dans ses capacités photographiques. Le smartphone embarquerait un système triple caméra entièrement composé de capteurs de 50 mégapixels. Cette configuration homogène comprendrait un capteur principal grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique considérable.

La collaboration avec Hasselblad, déjà présente sur les modèles précédents, se poursuivrait pour optimiser le traitement des couleurs et proposer des profils photographiques professionnels. Le téléobjectif périscopique serait l'un des atouts majeurs de ce module photo. Cette technologie, déjà présente sur de nombreux flagships concurrents, permet d'intégrer un zoom optique puissant dans un châssis relativement fin. Oppo pourrait ainsi proposer un zoom optique 5x ou supérieur, rivalisant avec les meilleurs smartphones du marché en matière de polyvalence photographique.

Performances et design : Snapdragon 8 Elite et finitions premium

Sous le capot, le Find X9 Ultra serait animé par le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, la puce haut de gamme la plus récente du fondeur américain. Cette plateforme gravée en 3 nanomètres promet des performances exceptionnelles tout en optimisant l'efficacité énergétique, un élément important pour tirer parti de la grosse batterie du smartphone.