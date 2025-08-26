Le prix de ce smartphone Samsung a chuté : beaucoup de commandes en cours sur ce site

Le Galaxy A16 est un smartphone milieu de gamme lancé l’année dernière, succédant à deux véritables best-sellers : les Galaxy A14 et Galaxy A15.

Ces deux modèles ont été les ventes phares de Samsung à l’échelle mondiale en 2023 et 2024, et le Galaxy A16 poursuit cette lignée de succès, même depuis l'arrivée très récent du Galaxy A17.

Sur Amazon, il occupe actuellement la première place des ventes depuis plusieurs mois (à de rares exceptions où il a été dépassé puis est revenu), confirmant sa popularité durable.

Quels sont les atouts du Galaxy A16

Pour ceux qui souhaitent un smartphone efficace et à jour, destiné principalement à regarder des vidéos sur YouTube et TikTok ou à communiquer au quotidien, il n’est pas nécessaire de dépenser plusieurs centaines d’euros dans un modèle premium.

Le Galaxy A16 propose une dalle Super AMOLED avec 90 Hz pour une qualité visuelle impressionnante, associée à une autonomie solide qui tiendra toute la journée sans peine.

Ces deux caractéristiques sont justement les plus recherchées par les utilisateurs, et même un smartphone haut de gamme ne fera pas nettement mieux.

✅ Les plus Écran Super AMOLED fluide 90 Hz

Autonomie durable

6 ans de mises à jour logicielles ⚠️ Les moins Positionné comme milieu de gamme d’entrée

Moins de services que les modèles premium

Où se procurer le Galaxy A16 au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy A16 est actuellement proposé à 136 €, avec un code promo supplémentaire de 15 €, le faisant tomber à 121 € seulement.

Un prix très attractif pour un smartphone offrant un écran de qualité et 6 ans de mises à jour logicielles !

La livraison est gratuite et l’appareil est garanti 2 ans, ce qui en fait une offre difficile à ignorer.