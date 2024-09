Le prix de l’iPhone 15 s’écroule à quelques heures de l’annonce de son successeur pendant la Keynote, l'iPhone 16 !

La keynote d’Apple aura lieu ce soir à 19 h. À chaque rentrée, l'entreprise annonce ses nouveautés, et c’est notamment la présentation des iPhone 16 que le public attends majoritairement.

À la rédaction, nous sommes également très impatients de découvrir en détails toutes les nouveautés de cet appareil, mais également enthousiastes pour une autre raison : l’iPhone 15 va naturellement baisser de prix sur différentes plateformes grâce à la sortie de sa nouvelle version !

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Caméra principale : 48 MP

Caméra avant : 12 MP

Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 combine une puissance de calcul impressionnante avec une grande praticité. Si vous recherchez un smartphone performant mais facilement transportable, l’iPhone 15 se présente est probablement l’une des meilleures options haut de gamme du marché.

Ses composants, conçus pour allier ergonomie et précision, assurent une grande réactivité, permettant à l'appareil de gérer aisément des applications lourdes. Son appareil photo est excellent, sa batterie autonome sur la durée et dans l’ensemble, on peut dire que l’expérience utilisateur est bien plus que satisfaisante !

Quelles sont les offres disponibles pour l’iPhone 15 ?

Nous pouvons d'ores et déjà trouver l’iPhone 15 sous les 800 € sur plusieurs sites marchands en ligne, mais les prix les plus intéressants associés à des offres de qualités, se retrouvent chez Pixmania, Amazon et Cdiscount !