Le prochain smartphone Asus promet d’être surpuissant

Selon les dernières rumeurs, le ROG Phone 9 devrait être officiellement présenté au public au cours du premier trimestre 2025. Cette fenêtre de lancement s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'Asus, le ROG Phone 8 ayant été dévoilé en janvier 2024. Toutefois, comme pour les précédentes générations, il se murmure qu’une sortie anticipée en Chine pourrait avoir lieu dès la fin 2024, avant un déploiement mondial dans les premiers mois de l'année suivante.

Des performances de pointe pour le gaming mobile

Au cœur de ce nouveau smartphone gaming se trouverait le processeur Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, qui n'a pas encore été officiellement annoncé. Cette puce devrait offrir des performances nettement supérieures à la génération actuelle, avec une gravure en 3 nm et des fréquences pouvant atteindre 4,2 GHz selon certaines sources.

Pour accompagner ce processeur puissant, Asus pourrait doter le ROG Phone 9 d'une quantité généreuse de mémoire vive, allant jusqu'à 24 Go de RAM sur les versions les plus haut de gamme. Le stockage interne pourrait quant à lui culminer à 1 To, offrant un espace conséquent pour les jeux et applications gourmands.

Un écran optimisé pour le jeu

Bien que les détails précis de l'écran n'aient pas encore filtré, il est fort probable que le ROG Phone 9 conserve les caractéristiques qui ont fait le succès de son prédécesseur. On peut ainsi s'attendre à une dalle AMOLED de haute qualité, avec une fréquence de rafraîchissement élevée d'au moins 165 Hz. Cette fluidité d'affichage est particulièrement appréciée des joueurs mobiles, offrant une réactivité accrue dans les jeux compétitifs.

Asus devrait conserver les éléments qui ont contribué à l'identité unique de sa gamme ROG Phone. Les boutons AirTrigger, ces zones tactiles sur les tranches du téléphone qui simulent des gâchettes physiques, devraient faire leur retour. Ces contrôles offrent un avantage certain dans de nombreux jeux, notamment les FPS et les jeux de course.

Le fabricant taïwanais pourrait également introduire un nouveau système de refroidissement plus performant qui doit maintenir des performances élevées sur de longues sessions de jeu sans surchauffe. Un refroidissement optimisé permettrait ainsi d'exploiter pleinement la puissance du Snapdragon 8 Gen 4 tout en préservant l'autonomie de la batterie.

Toujours une animation au dos

Enfin, si Asus suit la tendance observée sur le ROG Phone 8, le modèle Pro du ROG Phone 9 pourrait arborer un écran LED matriciel personnalisable au dos de l'appareil. On pourra y afficher des animations ou des notifications lumineuses. La marque pourrait proposer des fonctionnalités nouvelles en rapport avec cet « écran » comme elle l’a fait lorsqu’elle est passé du ROG Phone 7 au ROG Phone 8, par exemple.

Notez qu’il est fortement probable que la marque décliné son smartphone gaming en deux versions, l’une classique et l’autre pro avec quelques différences entre les deux, peut-être justement sur leur coque arrière.

Le prix du ROG Phone 9 devrait refléter ce positionnement haut de gamme, probablement au-delà des 1000 euros pour les versions les plus puissantes.