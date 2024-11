Le realme GT 7 Pro arrive en France à un prix très compétitif

Le realme GT 7 Pro se distingue par ses spécifications techniques ambitieuses. En effet, l'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces offrant une résolution de 1264 x 2780 pixels et une luminosité maximale de 6000 cd/m², selon la marque et dans des conditions très spécifiques. La dalle propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide.

Sous le capot, on trouve le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage4. Realme positionne clairement son GT 7 Pro comme un concurrent direct des smartphones haut de gamme, y compris l'iPhone 16 Pro Max. L'appareil se démarque particulièrement par sa batterie en silicium-carbone de 6500 mAh, compatible avec la charge rapide 120W.

Le volet photo n'est pas en reste avec un triple module arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale propose quant à elle 16 mégapixels. Le zoom numérique peut monter jusqu'à 120x, comme le Oppo Find X8 Pro, par exemple.

Innovation et résistance

Le GT 7 Pro introduit une fonctionnalité unique : un mode photo sous-marin. Cette caractéristique est rendue possible grâce à sa certification IP69, qui assure une étanchéité supérieure à la norme, notamment contre les jets d'eau pressurisés. L'appareil intègre également un capteur d'empreintes digitales ultrasonique, particulièrement utile pour la prise de photos sous l'eau.

L'appareil fonctionne sous Android 15 avec la surcouche Realme UI 6.04. Cette interface propose une expérience utilisateur fluide et moderne, bien que présentant des similitudes avec les interfaces d'Oppo et OnePlus. Côté intelligence artificielle, le mobile intègre de nombreuses fonctionnalités innovantes :

Création et édition d'images

AI Sketch to Image : Transforme les croquis dessinés à la main en images détaillées et réalistes

AI Sketch It Real : Permet d'ajouter des éléments dessinés directement sur des photos existantes

Photographie avancée

AI Motion Deblur : Restaure la netteté des images floues dues au mouvement

AI Telephoto Ultra Clarity : Améliore la qualité des photos en zoom

AI Ultra-clear Snap : Mode de capture rapide avec Flash Snap et mode sous-marin

AI Night Vision : Optimisation des photos en basse lumière

Gaming et performances

AI Game Super Resolution : Améliore la résolution des jeux jusqu'à 1.5K

AI Super Frame : Assure une fluidité jusqu'à 120 FPS dans les jeux

AI Gaming Super Frame : Optimisation des performances et de la fréquence d'images

Optimisation système

Optimisation des temps de chargement des applications

Gestion intelligemment la batterie

Adaptation automatique des ressources système en fonction des usages

Prix et disponibilité

Le Realme GT 7 Pro est disponible en deux coloris : Mars Orange et Galaxy Grey. La version de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à 799,99 euros en prix de lancement, contre 999,99 euros en prix normal. Une version plus généreusement dotée avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est également disponible.