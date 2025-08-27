Le realme Note 70T débarque en France : autonomie record et prix d'entrée de gamme

Le point fort du realme Note 70T, c’est sa batterie de 6 000 mAh, certifiée classe A selon les normes européennes. Selon le fabricant, cette capacité énergétique permet d'atteindre jusqu'à 65 heures d'autonomie et offre une utilisation pouvant s'étendre sur deux jours lors d'un usage classique au quotidien. Cette performance permet au realme Note 70T de prendre l’avantage sur la concurrence sur le segment des mobiles d’entrée de gamme, où les smartphones proposent généralement des batteries comprises entre 4 000 et 5 000 mAh.

La technologie embarquée veut garantir également une durabilité dans le temps, puisque, d’après la marque, la batterie peut conserver plus de 80% de sa capacité d'origine même après 1 000 cycles de charge. Pour la recharge, c’est moins bien car realme propose seulement 15W.

En outre, l'appareil bénéficie par ailleurs d'un indice de protection IP54, le rendant résistant aux éclaboussures et à la poussière.

Performances et fonctionnalités adaptées au quotidien

Au niveau technique, le realme Note 70T embarque le chipset Unisoc T7250 gravé en 12 nm, accompagné de 4 Go de RAM. Selon realme, ce processeur offre des performances équilibrées pour les applications courantes et les jeux légers. Le système d'exploitation est Android 15 avec l'interface realme UI 5.0. La marque ne communique pas la durée de suivi des mises à jour mais gageons qu’elle est d’un minimum de 5 ans, comme l’exige désormais la Commission européenne pour tous les smartphones qui sont commercialisés en Europe, depuis le 20 juin 2025. Le smartphone est seulement 4G. Il est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth.

L'écran LCD de 6,74 pouces affiche une résolution de 720p+ avec une fréquence maximale de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour la photographie, le Note 70T dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un second capteur de 13 MP, ainsi qu'une caméra frontale de 5 mégapixels.

Le stockage interne propose deux variantes : 128 Go et 256 Go.

Disponibilité et prix du smartphone realme Note 70T

Le realme Note 70T est commercialisé en France en deux coloris : Noir Obsidienne et Or Plage. La version 4 Go de RAM avec 256 Go de stockage est proposée au prix de 149,99 euros, bénéficiant actuellement d'une promotion de lancement à 119,99 euros. La configuration 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage sera disponible à partir de la mi-septembre au tarif de 99,99 euros.