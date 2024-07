Le Redmi K70 Ultra Lamborghini Racing Design Edition : quand technologie mobile et design automobile s'allient

Le nom complet de ce modèle, "Redmi K70 Ultra Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition", fait référence à la division course de Lamborghini. Son design s'inspire directement de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, un bolide conçu spécifiquement pour les compétitions de la série internationale Lamborghini Super Trofeo. Cette collaboration entre Xiaomi et Lamborghini n'est pas une première. En novembre 2023, une édition spéciale du Redmi K70 Pro avait déjà été lancée en partenariat avec le constructeur automobile italien. Cette version s'inspirait de la Lamborghini Essenza SCV12, une hypercar conçue exclusivement pour la piste.

Le succès de cette première collaboration a vraisemblablement encouragé les deux marques à renouveler l'expérience avec le Redmi K70 Ultra Lamborghini Racing Design Edition.

L'esthétique du smartphone reprend les codes visuels caractéristiques des voitures de course Lamborghini. On y retrouve des lignes anguleuses et l'utilisation de matériaux évoquant la fibre de carbone, rappelant l'aérodynamisme et la légèreté recherchés dans l'univers du sport automobile. Deux options de couleurs emblématiques de la marque italienne seront proposées : le vert et le jaune.

Le module photo du Redmi K70 Ultra a été subtilement modifié pour s'aligner davantage sur les éléments de design propres à Lamborghini. Le logo en forme de Y et l'écusson SQUADRA CORSE, symboles du patrimoine sportif de la marque, sont intégrés à l'arrière de l'appareil.

Des performances techniques à la hauteur de l'image de marque

Le Redmi K70 Ultra Lamborghini Racing Design Edition est équipé du processeur MediaTek Dimensity 9300+, une puce haut de gamme assurant des performances optimales pour tous types d'usages, du quotidien aux applications les plus exigeantes comme les jeux vidéo gourmands en ressources. L'écran s’appuie sur une dalle OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220p+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration promet une expérience visuelle fluide et immersive, que ce soit pour la navigation, le visionnage de vidéos ou le gaming. Le support des technologies HDR10+ et Dolby Vision garantit une qualité d'image optimale pour les contenus en streaming.

En termes de mémoire, il y a une configuration généreuse avec 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, offrant ainsi de vastes possibilités de stockage et une gestion efficace du multitâche.

Côté photo, l'appareil profite d'un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels, promettant des clichés détaillés et de qualité. La batterie du Redmi K70 Ultra Lamborghini Racing Design Edition a une capacité de 5500 mAh, ce qui devrait assurer une autonomie confortable. La charge rapide 120W permet de recharger rapidement l'appareil, un atout non négligeable pour un usage intensif.

Le smartphone bénéficie d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Cette caractéristique, associée à un cadre en métal robuste, devrait assurer une bonne durabilité à l'appareil. En termes de connectivité, encore de la rapidité puisque le Redmi K70 Ultra Lamborghini Racing Design Edition propose du Wi-Fi 7, de la NFC, un émetteur infrarouge et du Bluetooth 5.4, offrant ainsi une palette complète d'options de connexion.

Le smartphone fonctionne sous Android 14 avec la surcouche HyperOS développée par Xiaomi. Cette interface propose des thèmes graphiques en lien avec l'univers Lamborghini, renforçant ainsi l'expérience utilisateur unique de cette édition spéciale. Malheureusement, il est très improbable qu’il soit disponible en France.