Samsung Galaxy A07 : le nouveau champion de l'entrée de gamme débarque en Indonésie

Le Galaxy A07 n’a pas encore été officiellement annoncé sur tous les marchés mais il est déjà commercialisé en Indonésie. Le constructeur sud-coréen propose plusieurs configurations matérielles au niveau de la capacité de mémoire vive et l’espace de stockage interne. Cela va de 4 Go de RAM au double en passant par 128 ou 256 Go de mémoire interne.

Des caractéristiques techniques équilibrées pour l'entrée de gamme

Le Galaxy A07 arbore un écran LCD de 6,7 pouces offrant une résolution HD+ et une fréquence maximale de rafraîchissement de 90 Hz. Cette dernière caractéristique, autrefois réservée aux modèles premium, améliore significativement la fluidité d'affichage lors de la navigation et du défilement de contenu.

Sous le capot, Samsung a opté pour le processeur MediaTek Dimensity Helio G99, une puce gravée en 6 nanomètres qui représente une amélioration intéressante par rapport au Galaxy A06 actuellement commercialisé. Selon les premières estimations, on peut s’attendre à des performances supérieures de 40% environ avec une meilleure gestion du multitâche et des applications gourmandes.

La partie photo s'appuie sur un double capteur arrière composé d'un module principal de 50 mégapixels et d'un capteur macro de 2 mégapixels. À l'avant, un capteur de 8 mégapixels prend en charge les selfies et les appels vidéo. Bien que modeste, cette configuration reste cohérente avec le positionnement du produit et suffisante pour un usage quotidien.

L'autonomie repose sur une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge à 25W. Cette capacité généreuse veut garantir une utilisation d'une journée complète, voire plus selon l'intensité d'usage.

Une stratégie logicielle ambitieuse qui change la donne

L'un des atouts majeurs du Galaxy A07 réside dans sa politique de mises à jour logicielles. L'appareil bénéficiera de six mises à jour majeures d'Android ainsi que six années de correctifs de sécurité. Cette promesse exceptionnelle pour un smartphone d'entrée de gamme représente un avantage concurrentiel considérable face aux marques chinoises traditionnellement moins généreuses sur ce point. Rappelons toutefois que tous les mobiles commercialisés en Europe depuis le 20 juin 2025 doivent promettre au moins 5 années de mises à jour à la fois pour le système et la sécurité.

Le terminal est livré avec Android 15 et l'interface One UI 7.0, offrant ainsi l'expérience logicielle la plus récente dès son acquisition.

Concernant la sécurité, le fabricant intègre Samsung Knox Vault pour protéger les données sensibles, ainsi qu'une fonction Auto Blocker et un lecteur d'empreintes digitales latéral.

Construction et design : robustesse et praticité au rendez-vous

Le Galaxy A07 mesure 164,4 x 77,4 x 7,6 millimètres pour un poids de 184 grammes, des dimensions qui le placent dans la moyenne de sa catégorie. La certification IP54 assure une protection contre les éclaboussures et la poussière, élément appréciable pour un usage quotidien.

Samsung a particulièrement soigné les matériaux de construction. Le corps arrière est recouvert de polymère renforcé de fibres de verre (GFRP), offrant une couche protectrice solide et légère sur le papier.

Trois coloris sont proposés au lancement : Noir, Vert et Violet clair. Notez qu’il est possible d’insérer une carte mémoire microSD afin d’étendre le stockage jusqu'à 2 téraoctets, compensant ainsi les capacités de stockage interne parfois limitées des versions d'entrée de gamme.

Disponibilité et prix

Pour l'heure, Samsung commercialise le Galaxy A07 exclusivement en Indonésie. Les quatre configurations disponibles s'échelonnent de 1 399 000 à 2 299 000 roupies indonésiennes. La version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage démarre ainsi à 86 dollars américains, tandis que le modèle le plus généreux avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage atteint 141 dollars. Nous attendons une prise de parole de la marque pour sa disponibilité et les différentes configurations qui seront proposés en France.