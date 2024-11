Le Samsung Galaxy A26 se dévoile : un design revu mais une façade qui fait débat

Le Galaxy A26 présenterait des dimensions légèrement supérieures à son prédécesseur, avec des mensurations de 164 x 77,5 x 7,7 mm, atteignant 9,7 mm au niveau du bloc photo. Cette augmentation des dimensions laisse présager un écran plus généreux, qui pourrait atteindre 6,64 pouces, contre 6,5 pouces pour le Galaxy A25. La face avant du téléphone conserverait une approche traditionnelle avec une encoche en forme de goutte d'eau pour la caméra frontale et des bordures prononcées, particulièrement au niveau du menton. Cette configuration, considérée comme datée par certains observateurs, contraste avec les solutions plus modernes adoptées par la concurrence.

Des évolutions techniques mesurées

Le smartphone embarquerait le processeur Exynos 1280, déjà présent dans le modèle précédent, associé à 6 Go de RAM. Côté stockage, Samsung proposerait différentes versions en 128 Go et 256 Go, avec la possibilité d'extension via carte micro SD. Le système d'authentification reposerait sur un lecteur d'empreintes digitales latéral placé au niveau du bouton de mise en veille, Samsung n'ayant pas opté pour une solution sous l'écran.

Une des évolutions majeures concernerait le module photo arrière, qui adopte un nouveau design unifié logeant les trois capteurs dans un même îlot, s'éloignant des cercles individuels du modèle précédent.

Une stratégie de continuité face à une concurrence agressive

Samsung intègre également son design « Key Island », une section surélevée sur la tranche accueillant les boutons de volume et d'alimentation, bien que moins proéminent que sur le A25 et qui a été inauguré avec les Galaxy A55 et Galaxy A35 aussi. Le téléphone serait livré sous Android 15 avec la surcouche One UI, bénéficiant de la politique de mises à jour étendue de Samsung. Le succès du Galaxy A26 dépendra largement de son positionnement tarifaire, qui devrait s'aligner sur celui de son prédécesseur.

La commercialisation du Galaxy A26 est attendue pour décembre 2024, soit un an après le lancement du Galaxy A25. Cette sortie s'inscrit dans un calendrier chargé pour Samsung, qui prépare également le déploiement de One UI 7 et le lancement d'autres modèles de la série A.