Le Samsung Galaxy A56 : un nouveau milieu de gamme qui se dévoile avant l’heure

Selon les visuels publiés par le site Android Headlines, en collaboration avec OnLeaks, le futur smartphone de milieu de gamme Samsung Galaxy A56 adopte une approche esthétique qui se différencie de son prédécesseur, le Galaxy A55. En effet, le module photo arrière abandonne le design à îlots séparés pour adopter un unique bloc en forme de pilule, intégrant trois capteurs et un flash LED. À l’avant, l'écran plat est percé en son centre pour la caméra frontale, avec des bordures affinées, bien que l'encadrement inférieur reste légèrement plus épais.

Comme le Galaxy A55, le futur modèle arbore des bordures plates sur l'ensemble de son châssis, à l'exception d'une particularité distinctive sur le côté droit. Cette zone, baptisée « Key Island », présente une surélévation accueillant les boutons de volume et de mise en marche, facilitant leur repérage tactile.

Des performances techniques revues à la hausse

Si on en croit les rumeurs, le smartphone sera propulsé par le processeur Exynos 1580, accompagné d'une puce graphique Xclipse 540 basée sur l'architecture RDNA-3. La version de base devrait embarquer 8 Go de RAM, avec potentiellement une déclinaison à 12 Go. Rappelons que le Galaxy A56 est déjà passé sous l'application de mesure de performances Geekbench.

L'une des améliorations majeures concerne la charge rapide, qui passe à 45W, soit le double de son prédécesseur. Cette évolution place le Galaxy A56 au niveau des modèles haut de gamme de la marque.

En outre, le module photo principal conserve sa configuration à trois capteurs (50+12+50 mégapixels), mais c'est au niveau de la caméra frontale que l'évolution est la plus marquante. Le capteur selfie de 32 mégapixels promet une qualité d'image supérieure pour les autoportraits et les appels vidéo.

Samsung devrait commercialiser le Galaxy A56 au cours du premier trimestre 2025, suivant le cycle de sortie habituel de la série A. Le prix devrait se situer entre 450 et 500 euros. L'appareil bénéficierait également d'une politique de mise à jour étendue, avec six années de support pour le système d'exploitation Android et les correctifs de sécurité.