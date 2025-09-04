Le Samsung Galaxy S22 Ultra au prix d'un milieu de gamme c'est possible et en qualité premium qui plus est !

- publié le 04/09/2025 à 07h00

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, célèbre pour avoir fusionné la gamme Note (des smartphones dotés d'un stylet) avec la série S, reste l’un des smartphones les plus complets et puissants de sa génération.

Ce smartphone remis à neuf par CertiDeal est livré avec la boîte et les accessoires d’origine, accompagné d’une garantie de 24 mois.

Le produit est testé de nombreuses fois, et en parfait état fonctionnel, avec un écran grantie d’origine constructeur en qualité premium impeccable et 2ans de garantie.C'est le plus haut niveau de grade esthétique pour du reconditionné.

Fiche technique : une puissance et un écran au top

Le Galaxy S22 Ultra embarque un écran AMOLED de 6,8 pouces QHD+ avec technologie LTPO 2.0, permettant une fréquence adaptative de 1 Hz à 120 Hz. La luminosité peut atteindre jusqu’à 1750 nits.

Coté performances, il est équipé du processeur Exynos 2200 (en Europe) gravé en 4 nm, associé à 8 ou 12 Go de RAM selon les variantes.

L’autonomie repose sur une batterie de 5000 mAh, compatible avec une recharge rapide filaire de 45W (chargeur vendu séparément) et une recharge sans fil jusqu’à 15W. Le tout est protégé par une certification IP68.

Concrètement, c'est largement à la hauteur du haut de gamme actuel, voire égal, d'autant plus que l'appareil est soumis aux dernières mise à jour de Samsung.

Un appareil photo très complet et polyvalent

Petit focus sur un aspect qui mérite notre attention : Le S22 Ultra dispose d’une quadri-caméra impressionnante.

Il est équipé d'un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et deux téléobjectifs pour un zoom optique 3x et 10x, avec un zoom numérique maximal allant jusqu’à 100x.

Le zoom optique X10 et les 108 Mpx du capteur principal de cet appareil en font un vraie ténor de la photographie.

Et ce n'est pas tout, car en façade, la caméra selfie fait 40 Mpx ! C'est énorme...

Ce système photo est complété par des fonctions avancées basées sur l’intelligence artificielle, afin d’optimiser la qualité des images selon la scène et les conditions de lumière.

Concrètement, il s'agit d'un smartphone ultra polyvalent, puissant et en plus disposant d'un bloc photo très poussé.

Pour qui est fait ce Samsung Galaxy S22 Ultra reconditionné ?

Cet appareil est parfait pour les utilisateurs souhaitant profiter d’un smartphone haut de gamme à prix raisonnable, sans compromis sur la qualité ni les performances.

La garantie 24 mois et le contrôle qualité CertiDeal exclusivité premium assurent une offre sans aucun problème proche du neuf.

En plus, en ce moment il existe deux offre promos : les abonnés Free ont le droit à 5% de réduction.

Et tout le monde a accès à 10€ de rabais via le code RENTREE10 :

-10€ sur Smartphones → code RENTREE10

-20€ sur iPads → code RENTREE20

-40€ sur MacBooks → code RENTREE40