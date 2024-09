Le Samsung Galaxy S24 FE se dévoile enfin : un milieu de gamme aux allures de haut de gamme

Le Galaxy S24 FE se présente avec un design familier reprenant les codes de la série des Galaxy S24. Il propose des angles arrondis et des profils plats. Il est décliné en jaune, graphite, bleu ou vert. On peut apprécier les tours des capteurs photo qui reprennent, comme pour les Galaxy Z Flip6, la couleur de la coque arrière. Le mobile bénéficie d’un châssis en aluminium. Il est officiellement certifié IP68 pouvant résister à l’immersion totale sous l’eau ainsi qu’à la poussière.

L’une des principales évolutions par rapport au Galaxy S23 FE concerne l'écran. Le Galaxy S24 FE adopte une dalle AMOLED de 6,7 pouces, soit une taille identique à celle du S24+. Cette augmentation de la diagonale (contre 6,4 pouces pour le Galaxy S23 FE) s'accompagne d'une luminosité maximale portée à 1900 cd/m², un niveau comparable aux meilleurs smartphones du marché. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est conservée, assurant une fluidité optimale (60-120 Hz). Enfin, dernier détail concernant l’écran, notez qu’il profite de bords plus fins, passant de 2,44 mm à 1,99 mm.

Des performances revues, mais toujours solides

Sous le capot, Samsung fait le choix d'un processeur maison : l'Exynos 2400e. Il s'agit d'une version légèrement bridée de la puce Exynos 2400 équipant les Galaxy S24 vendus en Europe. La différence se situe au niveau de la fréquence d'horloge maximale, réduite de 100 MHz. On passe donc à des performances nettement en hausse par rapport à son prédécesseur qui embarque un chipset Exynos 2200. Cette puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage selon la configuration choisie. Le téléphone est compatible 5G et Wi-Fi 6E.

Pour les photos, le Galaxy S24 FE conserve une configuration à trois capteurs, avec un module principal de 50 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 2x stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 10 mégapixels. Notez que le mobile embarque la fonction Pro Visual qui optimise les photos notamment sur le zoom et sur les portraits de nuit. Côté batterie, on passe de 4500 mAh à 4700 mAh pour une bien meilleure autonomie. L’appareil peut supporter la charge à 25W avec la possibilité d’une charge sans fil, ce qui est très appréciable.

Outre les caractéristiques techniques, le téléphone embarque toutes les fonctions Galaxy AI qui sont présentes au sein des Galaxy S24 et des Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 dont la recherche en encerclant, la traduction automatique et en temps réel, la création génératives de contenus, etc.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S24 FE est disponible dès maintenant pour un prix de 749 euros pour la version 8+128 Go ou à 809 euros pour la configuration 8+256 Go.