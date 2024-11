Le Samsung Galaxy S25 Ultra se dévoile en vidéo avant son lancement

Le constructeur sud-coréen a choisi d'apporter des modifications significatives à son modèle phare. Le nouveau Galaxy S25 Ultra abandonne les angles marqués du S24 Ultra au profit de coins plus arrondis, tout en conservant des tranches plates. Cette évolution répond aux retours des utilisateurs qui pointaient une certaine gêne lors de la prise en main du modèle actuel. Le smartphone devrait également s'alléger, passant de 232 à 219 grammes, tandis que son épaisseur serait réduite à 8,2 millimètres.

The Samsung Galaxy S25 Ultra is absolutely stunning.



Credit to Reddit user u/ChemicalAir2655 for the Video. pic.twitter.com/kxGuRMtJ61 — DalgleishGX (@DalgleishGX) November 25, 2024

À l'arrière, le module photo conserve sa disposition caractéristique avec quatre capteurs, mais adopte une nouvelle finition concentrique rappelant celle du Galaxy Z Fold 6[1]. Les boutons d'alimentation et de volume restent positionnés sur la tranche droite, dans la continuité des générations précédentes.

Des performances photographiques améliorées

La configuration photo du Galaxy S25 Ultra s'annonce particulièrement ambitieuse. Le capteur principal de 200 mégapixels sera accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels, capable de filmer en 8K, en remplacement du module 12 mégapixels actuel. Les deux téléobjectifs passeront également à 50 mégapixels chacun, offrant des zooms optiques x3 et x5. Cette uniformisation des capteurs à haute résolution permettra d'améliorer la qualité des clichés dans toutes les situations grâce au pixel binning.

Pour animer son nouveau fleuron, Samsung devrait opter pour le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Cette puce gravée en 3 nanomètres promet des performances accrues avec une fréquence maximale de 4,44 GHz. Elle sera associée à 12 ou 16 Go de mémoire vive et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0.

L'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces conservera sa définition QHD+ et sa fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 2600 cd/m². L'autonomie sera assurée par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W en filaire et 15W en sans fil. Une nouvelle fonction « Battery AI » permettrait d'optimiser l'autonomie jusqu'à 10%.

La présentation officielle du Galaxy S25 Ultra est attendue le 23 janvier 2025 lors d'un événement Galaxy Unpacked à San Francisco. Le prix pourrait connaître une légère augmentation en raison du coût plus élevé des nouveaux composants.