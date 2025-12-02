Le Samsung Galaxy S25 Ultra va-t-il rester encore longtemps le meilleur smartphone haut de gamme du marché ? En tout cas, cette promo va l’y aider !

La version 256 Go du Galaxy S25 Ultra passe à 779,99 €. Pour un modèle vendu autour de 1472 € sur le site de son vendeur, c’est plutôt une belle occasion.

Ce prix ouvre ainsi l’accès à ce qui est tout simplement l’un des smartphones les plus complets, sans basculer dans une dépense excessive. Un haut de gamme durable qui se veut un vrai investissement sur le long terme.

Une baisse de prix qui change clairement son positionnement

Le Galaxy S25 Ultra propose un de 6,9 pouces très confortable, avec ses 12 Go de RAM et son processeur ultra puissant en font un appareil capable de répondre à toutes les demandes, et sans forcer. La livraison gratuite avant Noël rend d’ailleurs l’offre encore plus intéressante pour un achat de fin d’année.

Un tarif sous les 780 € pour un modèle de ce niveau reste rare, surtout à cette période.

Pourquoi cette offre mérite l’attention

Le S25 Ultra est la polyvalence incarné. L’affichage est d’une grande finesse, la fluidité générale très confortable et la partie photo réellement aboutie. L’ensemble fonctionne sans effort, et cela se ressent autant dans la navigation que dans les usages lourds, qu’il s’agisse de travail, de retouche ou de jeux.

Le Galaxy S25 Ultra est très littéralement un ordinateur dans la poche.

D'ailleurs, notre test détaillé confirme ces impressions, notamment sur la précision du zoom et la qualité générale des clichés.

Pour comparer ce modèle à d’autres smartphones Samsung, notre page dédiée Mobiles Samsung est disponible.

✅Points forts Prix bien inférieur à son tarif de départ

Écran large et très agréable

Performances élevées

Qualité photo remarquable

Livraison offerte avant Noël ☑️À considérer Modèle importé US selon le vendeur

Format imposant

Une bonne opportunité pour passer au haut de gamme

Ce niveau de remise ne reste généralement pas longtemps en ligne. Or, si vous envisagez de passer sur un modèle haut de gamme, ce S25 Ultra est une solide option, avec un tarif bien plus raisonnable qu’à son lancement.