Le Samsung Galaxy S26 est disponible à moins de 500 € chez Bouygues Telecom avec ce Forfait Anniversaire !

Le Galaxy S26 est actuellement disponible auprès de l'opérateur à un prix très concurrentiel si vous choisissez de souscrire un forfait mobile Bouygues Telecom.

Un Galaxy S26 à partir de 491,90 € avec les forfaits Bouygues Telecom

L'accès au tarif préférentiel de 491,90 € pour le tout dernier Galaxy S26 de Bouygues Telecom est conditionné par la souscription d'une offre mobile chez l'opérateur. Quel que soit le forfait que vous choisirez, le Galaxy S26 vous reviendra à seulement 491,90 € (pour rappel, le prix constructeur de ce haut de gamme est de 999 € sur la boutique de Samsung actuellement !).

Voici les forfaits disponibles chez Bouygues Telecom actuellement :

Le forfait Anniversaire 350 Go

Pour accompagner au mieux les capacités du Galaxy S26, l'offre Anniversaire constitue la solution la plus complète de la gamme. Elle s'affiche au tarif de 30 € par mois pendant la première année (puis 40 € par mois) avec un engagement de 24 mois.

Ce prix inclut une remise automatique de 10 € par mois durant 12 mois pour les clients choisissant de conserver leur numéro de téléphone actuel !

Cette formule comprend les services suivants :

Volume de données : 350 Go d'Internet mobile utilisables en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Europe, les DOM et la Suisse.

350 Go d'Internet mobile utilisables en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Europe, les DOM et la Suisse. Communications : Appels, SMS et MMS illimités au sein de ces mêmes zones.

Appels, SMS et MMS illimités au sein de ces mêmes zones. Volet international : Appels illimités vers les numéros fixes de 120 destinations, ainsi que vers les mobiles de toute l'Europe et de la Suisse.

Les modalités de paiement : étalement classique ou option Smart Change

Pour adopter le Galaxy S26, plusieurs méthodes de règlement sont proposées sur la boutique en ligne :

L'achat comptant ou l'étalement classique sur 24 mois permet de régler 99 € le jour de la commande, complété par des mensualités de 18,86 € par mois pendant 24 mois (crédit Younited, TAEG fixe 14,89 %).

L'option Smart Change permet quant à elle de verser 49 € aujourd'hui, puis 18 € par mois pendant 36 mois, offrant la possibilité de remplacer le smartphone dès le 12e mois si vous le désirez.

Élément de la formule Tarification avec le Forfait Anniversaire (Engagement 24 mois) Téléphone (comptant) À partir de 491,90 € (selon le mode de financement choisi) Premier versement (étalement) 99,00 € (ou 49,00 € avec l'option Smart Change) Abonnement mobile 350 Go 30,00 € / mois pendant 12 mois, puis 40,00 € / mois

Doublement du stockage, Ray-Ban Meta et 150 € de remise en plus !

En plus du tarif préférentiel lié au forfait, l'opérateur ajoute des avantages :

Deux fois plus d'espace : La version 512 Go est actuellement proposée au même prix que la version 256 Go, ce qui permet de doubler la capacité de stockage de l'appareil sans frais supplémentaires !

La version 512 Go est actuellement proposée au même prix que la version 256 Go, ce qui permet de doubler la capacité de stockage de l'appareil sans frais supplémentaires ! Des lunettes connectées offertes : Pour l'achat du smartphone et la souscription ou le renouvellement de l'un des forfaits éligibles, vous recevez une paire de lunettes connectées Ray-Ban Meta (Gen 1) d'une valeur de 269 €, après envoi du coupon de participation. :

Pour l'achat du smartphone et la souscription ou le renouvellement de l'un des forfaits éligibles, vous recevez une paire de lunettes connectées Ray-Ban Meta (Gen 1) d'une valeur de 269 €, après envoi du coupon de participation. : 150 € de remise différée : Pour la reprise d'un mobile d'une valeur de 10€ minimum, avec la souscription d'un forfait engagement 24 mois.

La commande s'accompagne de la livraison gratuite à domicile ou en point relais dès le lendemain !

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