Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra sans S Pen : Samsung promet d'y réfléchir, sans calendrier

À retenir Les Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra ne supportent pas le S Pen .

et ne supportent pas le . Samsung explore des technologies pour intégrer un digitiseur, mais sans calendrier précis.

précis. La part de marché de Samsung dans les pliables est en baisse, avec Apple entrant sur ce segment.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra propose seulement 4,1 mm d'épaisseur déplié. Son prédécesseur, le Fold7, atteignait 4,2 mm, contre 5,6 mm pour le Fold 6. Ces millimètres gagnés ont un coût précis : la suppression du « digitiseur », une couche intégrée à l'écran d'environ 0,3 mm qui permet au S Pen d'être détecté, de mesurer la pression et de gérer le rejet de la paume. Retirer cette couche, c'est retirer le stylet.

Samsung a fait ce choix dès le Galaxy Z Fold Special Edition, une variante du Fold6 vendue exclusivement en Corée du Sud, qui a servi de galop d'essai. Le Fold7 a suivi, et désormais les Fold8 et Fold8 Ultra suivent cette tendance. Trois générations sans stylet.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung « explore », ce que cela signifie concrètement

Avant l'Unpacked de juillet 2026 à Londres, le vice-président exécutif HS Moon a déclaré que Samsung « continue d'explorer et d'envisager des technologies plus innovantes intégrant un digitiseur et le S Pen dans un format encore plus fin ». Kang Min-seok, directeur général de la division mobile, avait de son côté indiqué à ET News que le S Pen reviendrait sur les pliables « quand le niveau de perfection augmentera et qu'il y aura une demande des consommateurs ». Pas de date, pas de spécification technique confirmée à ce stade.

Une piste concrète existait pourtant : Samsung Display avait collaboré avec la société coréenne HiDeep sur une technologie de stylet ne nécessitant ni digitiseur ni batterie. Le projet a été interrompu avant toute mise en production en masse, pour des raisons non précisées. HiDeep visait en priorité des fabricants chinois et ne considérait pas Samsung comme son premier client potentiel. Des rumeurs de préproduction d'un S Pen sans digitiseur pour le Fold7 avaient circulé avant le lancement, sans se concrétiser. Avant le Fold8, des bruits de couloir évoquaient un châssis en plastique renforcé de fibre de carbone, réputé plus compatible avec un digitiseur que le titane — ils ne se sont pas vérifiés non plus.

Un marché qui ne laisse plus Samsung décider seul

En 2025, la suppression du S Pen survenait dans un marché des pliables où Samsung n'avait pas de concurrent direct équipé d'un stylet même s’il faut aussi reconnaître que le Honor Magic V6 est compatible avec un stylet bien qu’il ne soit pas vendu avec le smartphone pliant du fabricant chinois. La situation évolue. Selon Counterpoint Research, Samsung représentait 40 % du marché mondial des pliables en 2025 et est projeté à 32 % en 2026. Apple, avec son iPhone Ultra, si c’est bien son nom, entrerait directement sur ce segment à 25 % de part de marché projetée. Le Motorola Razr Fold propose déjà un stylet et des caractéristiques qui talonnent le Fold8 Ultra sur plusieurs points. Samsung n'est donc plus en position de fixer seul les standards du pliable haut de gamme.

Aucun Galaxy Z Fold actuellement annoncé ne supporte le S Pen. Samsung ne donne aucun calendrier pour un éventuel retour du stylet.