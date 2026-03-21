Le Samsung Galaxy Z Flip8 repéré sur les certifications 3C

À retenir Le Samsung Galaxy Z Flip8, identifié comme modèle SM-F7760, a été repéré sur la certification 3C, confirmant son statut de smartphone pliable.

Il prend en charge une charge rapide de 25W et dispose d'une batterie de 4174 mAh , optimisant son autonomie par un processeur plus efficace.

et dispose d'une batterie de , optimisant son autonomie par un processeur plus efficace. Le design pourrait inclure un écran interne de 6,9 pouces et un poids de 180 grammes, avec des contours affinés par rapport à son prédécesseur.

L’été approche et avec lui la future présentation des prochains smartphones pliants Samsung. En effet, c’est la période pour les annonces officielles des Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 qui vont venir logiquement succéder aux Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7.

Or, le modèle le plus compact, au format clapet vient d’être repéré sur la plateforme 3C. Il porte la référence SM-F7760. Selon les documents officiels, il supporte un chargeur EP-TA800 à 9V et 1.67A, soit 25W, confirmant son statut de smartphone 5G pliable. En outre, on peut également voir que d’après les listings disponibles, on a droit à une compatibilité avec des accessoires existants, sans révéler d'autres détails matériels immédiats.



Par ailleurs, des rapports croisés évoquent une batterie dual-cell EB-BF776 et EB-BF777, totalisant 4174 mAh nominal, décomposé avec des capacités de 1150 mAh et 3024 mAh et arrondi à 4300 mAh typique. Ainsi, le Galaxy Z Flip8 maintient la capacité de son prédécesseur, priorisant l'optimisation logicielle. En outre, il semblerait que ce soit le processeur Exynos 2600 qui soit aux manettes, avec 12 Go RAM et stockages UFS 4.1 en 256 ou 512 Go.

Samsung Galaxy Z Flip7

L’optimisation de l’autonomie passerait donc par le chipset qui serait plus efficient. Le système Android 16 avec la surcouche logicielle développée par Samsung One UI 8.5 pourrait également jouer un certain rôle. Notez que l’appareil pourrait supporter, en plus de la charge filaire, une charge sans à 15W et une charge inversée à 4,5W.

Design et écrans

Pour ce qui est de l’enveloppe du smartphone, il se murmure qu’il pourrait peser 180 grammes, soit 8 grammes de moins que le Galaxy Z Flip7. Ses contours pourraient être affinés avec une mesure de 6,5 mm pour son épaisseur lorsqu’il est déplié et 13,7 mm lorsqu’il est fermé.

L'écran interne mesurerait 6,9 pouces avec une dalle Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+, tandis que l'affichage externe s’étendrait sur 4,1 pouces

