Le Samsung Galaxy Z Fold7 accueille le mode océan : la photographie sous-marine s'invite sur le pliable haut de gamme

À retenir Le Samsung Galaxy Z Fold7 intègre le mode océan pour la photographie sous-marine.

intègre le pour la photographie sous-marine. Cette fonctionnalité corrige automatiquement les couleurs et réduit le flou de mouvement.

et réduit le flou de mouvement. Il est recommandé d'utiliser un boîtier submersible pour une protection optimale en milieu aquatique.

La photographie sous-marine a toujours représenté un exercice de précision particulièrement délicat. Non seulement il faut un mobile qui soit totalement étanche mais les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur avec les modes proposés par défaut.

Samsung n’est pas la seule marque à proposer cela

En effet, l'eau filtre naturellement les longueurs d'onde lumineuses rouges et orangées dès les premiers mètres d'immersion, ce qui fait que les clichés ressortent avec une dominante bleu-vert peu flatteuse. En outre, les mouvements des courants et la réfraction de la lumière viennent compliquer encore plus le travail. C'est pour répondre à ces problématiques spécifiques que Samsung a conçu le mode océan, intégré à son application Expert RAW.

La marque sud-coréenne n’est pas la seule à proposer ce mode car Huawei ou encore realme offrent également un mode de prise de vue similaire notamment sur les Mate 60 Pro, Mate 80 Pro, les séries Pura 60 Pro et Pura 70 ainsi que les realme GT 7 Pro, realme 14 Pro et realme 14 Pro+.

Des modes de prise de vue avec des réglages spécifiques

Chez Samsung, initialement pensé en collaboration avec des océanographes, cet outil a fait ses premières apparitions sur le Galaxy S24 Ultra, avant d'être étendu au Galaxy S25 Ultra via la version 5.0.08.2 de l'application. Selon la marque, le mode active une correction automatique des couleurs pour restituer fidèlement les teintes rouges et orangées absorbées par l'eau, tout en réduisant le flou de mouvement inhérent à la photographie subaquatique. Une fonction de tirage par intervalles — à 2, 5 ou 10 secondes — permet en outre de réaliser des séries de prises de vue continues, idéales pour capturer faune et flore marines.

Désormais, cette même technologie débarque sur le Galaxy Z Fold7 via une mise à jour gratuite d'Expert RAW. Un avertissement rappelle toutefois à l'utilisateur la nécessité de recourir à un boîtier submersible adapté car si le Z Fold7 bénéficie d'une certification IP48, celle-ci ne couvre que l'immersion en eau douce jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. L'eau de mer, corrosive par nature, reste déconseillée sans protection supplémentaire.

