Le Samsung Galaxy Z TriFold, si c’est bien son nom, se dévoile un peu plus

De nouvelles animations viennent d'être dévoilées par le leaker @TechHighest avec le concours de @evowizz sur X. Ces vidéos inédites, issues d'une application Samsung, révèlent les capacités surprenantes de ce smartphone pliant à trois volets qui devrait être officiellement présenté d’ici la fin de l’année.

L'appareil propose une approche unique du multitâche mobile, transformant l'expérience utilisateur grâce à un écran de 10 pouces une fois entièrement déplié. Cette surface d'affichage exceptionnelle ouvre de nouvelles perspectives pour la productivité nomade, ce qui fait du Galaxy Z TriFold, si c’est bien son nom, comme un véritable concurrent des tablettes traditionnelles. Les animations récemment divulguées montrent notamment une interface optimisée pour tirer parti de ce grand format, avec des transitions fluides entre les différents modes d'utilisation.

Un design en forme de G

Contrairement à ses concurrents et principalement Huawei qui propose déjà un tel dispositif, Samsung a opté pour une conception en forme de « G ». En effet, le modèle Mate XT de Huawei utilise un design en « S ». Cela implique deux charnières se repliant vers l'intérieur, permettant de protéger entièrement l'écran principal lorsque l'appareil est fermé. Cette protection intégrale pourrait constituer un avantage significatif en termes de durabilité et de résistance aux chocs.

Le Galaxy Z TriFold présenterait des dimensions remarquablement contenues pour un appareil de cette envergure, avec un poids d'environ 300 grammes et une épaisseur contenue. L'écran externe aurait une diagonale de 6,54 pouces offrant une expérience smartphone traditionnelle, tandis que le déploiement complet révèlerait une surface de travail de 10 pouces équivalente à une tablette.

Les animations récemment divulguées montrent également des fonctionnalités de continuité d'usage particulièrement abouties, avec un bouton permettant aux applications ouvertes sur l'écran de couverture de poursuivre leur exécution sans interruption lors du déploiement. En outre, les vidéos montrent l’assistant d’intelligence artificielle Galaxy AI qui prend environ un tier de l’écran dans Samsung Internet avec la possibilité de se détacher en fenêtre flottante.

Galaxy AI au cœur de l'expérience utilisateur

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans l'écosystème du Galaxy Z TriFold, avec Galaxy AI intégré de manière native pour exploiter pleinement les possibilités offertes par le grand écran. Les vidéos récemment dévoilées montrent l'assistant prenant environ un tiers de l'écran dans Samsung Internet, avec là aussi la possibilité d'avoir une fenêtre flottante déplaçable. Cette flexibilité d'affichage révolutionne l'interaction avec l'intelligence artificielle sur mobile.

L'écran d'appel occupe aussi alors un tiers de la surface disponible, permettant de maintenir l'activité principale sans interruption. Enfin, on pourrait aussi compter sur la compatibilité avec Samsung DeX, ce qui transformerait le Galaxy Z TriFold en véritable ordinateur portable de poche.

Cette fonctionnalité, déjà appréciée sur les Galaxy Z Fold précédents, trouve une nouvelle dimension avec l'écran de 10 pouces qui se rapproche des dimensions d'un moniteur d'ordinateur portable traditionnel. Les professionnels peuvent ainsi bénéficier d'un environnement de travail complet en déplacement, avec la possibilité de connecter des périphériques externes via les ports disponibles.