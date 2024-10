Le saviez-vous ? Cette astuce permet à cet iPhone 13 Pro Max d’être vendu au prix d’un milieu de gamme et ça vaut le coup !

Un iPhone n’est pas qu’un simple smartphone, pour beaucoup, il est LE smartphone. Ce n’est pas pour rien que de nombreux fans guettent la sortie des nouveaux modèles chaque année, et même s’ils ne peuvent pas tous se l’acheter au vu des prix considérables demandés par la firme à la pomme, au moins cela déclenchent des débats passionnés à base de « n’est-ce pas un peu la même chose que la version précédente » ou de « enfin une batterie qui tiens la route », mais encore de « IOS c’est quand même bien mieux qu’Android… ».

Une astuce pour se procurer un iPhone 13 Pro Max au prix d'un milieu de gamme ?

Toujours est-il que si nous ne pouvons pas nous offrir les derniers iPhone 16 (tous approchent voire dépassent les 1000 €), en revanche, il est possible de se tourner vers les modèles antérieurs. L’ancienneté fait baisser les prix, en ajoutant une touche de reconditionné, encore plus…

Et même, nous pouvons encore faire mieux avec CertiDeal qui nous propose une astuce pas piquée des hannetons, à la fois ingénieuse, et pourtant simple… Enlever le Face ID de l’appareil ! Eh oui, cette fonctionnalité est pratique, mais totalement optionnelle.

En l’enlevant de ses appareils reconditionnés, CertiDeal permet de nous proposer des prix très compétitifs. Bien que leurs smartphones soient entièrement testés et reconditionnés en France, et cela veut dire de A à Z, comme le code de la consommation l’y oblige, les prix sont plus bas que d’autres smartphones reconditionnés en partie à l’international.

Quel smartphone peut-on se procurer à bon prix avec cette technique ?

Aujourd’hui, c’est sur l’iPhone 13 Pro Max que nous souhaitons mettre l’accent. Il s’agit de la version très haut de gamme d’il y a deux ans. Un smartphone qui proposait alors les technologies les plus abouties de l’enseigne, et qui n’est toujours pas vraiment dépassé.

CertiDeal vous permet de l’acquérir pour 442 € dans un état parfait étant donné que seul le FaceID est manquant, mais le reste de l’appareil est décrit comme impeccable. Vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans, et même de la possibilité de changer la batterie pour une neuve.