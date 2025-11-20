Le service SMS satellite démarre en France sur Pixel : Orange fait le pari de la connectivité hors réseau

Orange lance, dès le 11 décembre 2025, le tout premier service de SMS par satellite grand public en France, réservé aux Google Pixel 9 et 10. En partenariat avec Skylo, l’opérateur promet une meilleure sécurité accrue aux abonnés, même hors réseau mobile ou Wi-Fi.

Sylvain Pichot - publié le 20/11/2025 à 16h30
Orange Skylo Message satellite intro

À compter du 11 décembre 2025, les abonnés français d'Orange équipés d’un Google Pixel 9 ou Pixel 10 pourront envoyer des SMS, même dans les zones non couvertes par le réseau mobile ou Wi-Fi. Baptisé « Message Satellite », ce service, réalisé en collaboration avec le réseau Skylo, est une première sur le marché européen. Selon l’opérateur, il s’agit d’apporter « une connexion partout où vous en aurez besoin », ciblant aussi bien les isolés que les professionnels confrontés à l’absence de couverture classique.

Envoyez des messages même depuis là où il n'y a pas de réseau

La grande nouveauté c’est la possibilité d’envoyer des messages, y compris la géolocalisation, à ses proches ou aux secours, quelle que soit la situation géographique. La solution repose entièrement sur le réseau satellitaire Skylo. Rappelons que ce dernier assure déjà la couverture des Pixel américains et des clients Verizon outre-Atlantique. 

Immédiatement après la France, 36 autres marchés rejoindront ce mouvement, notamment l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour les abonnés Orange. Alors que la solution Apple Emergency SOS, couvre logiquement les iPhone les plus récents, « Message Satellite » démarre sur une liste très réduite d’appareils puisque seuls les Google Pixel 9 et Pixel 10 sont pris en charge lors du lancement. 

Google Pixel 10 Pro XL

D’après Orange, l’ouverture à d’autres modèles et à des clients professionnels interviendra courant 2026. En outre, chez Apple, la fonctionnalité d’appel d’urgence par satellite, aujourd’hui disponibles non seulement en France mais également dans une vingtaine d’autres pays sur plusieurs continents offre des services avancés comme le dépannage routier (Roadside Assistance) et la géolocalisation via Find My, ce que ni Orange ni Google ne proposent au démarrage du service « concurrent ».

Notez également que le service d’Apple est gratuit pendant deux ans, tandis qu’Orange précise que sa gratuité sur « Message Satellite » n’est que de six mois pour les clients abonnés 5G/5G+, puis facturée cinq euros par mois par la suite. Le déploiement pour les clients professionnels et entreprises est prévu courant 2026.
 

