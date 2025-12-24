Le smartphone n°1 en France devient moins cher qu'un smartphone milieu de gamme de la même marque

Rarement un smartphone aura coché autant de cases en fin d’année. Le Samsung Galaxy S25, aujourd’hui reconnu comme le modèle le plus vendu en France, bénéficie en ce moment d’une baisse de prix particulièrement marquée sur Rakuten. Une opportunité qui mérite clairement qu’on s’y attarde.

Rémi Deschamps - publié le 24/12/2025 à 12h15
Le Samsung Galaxy S25

Affiché à moins de 470 €, alors que son prix de lancement avoisine les 749 € (prix auquel on le trouve toujours chez son constructeur par ailleurs), le Galaxy S25 n'est pas un simple bon plan, mais un haut de gamme devenu plus accessible qu'un Galaxy A56 de milieu de gamme !

En termes de ventes, le Galaxy S25 devance les derniers iPhone sur le marché français en se positionnant numéro 1, c'est l'un des rares pays avec la Corée où c'est le cas.

 

Un succès commercial qui repose sur un vrai équilibre

Si le Galaxy S25 domine aujourd’hui le marché français, ce n’est pas uniquement grâce à son prix. Il s’agit du modèle qui introduit la dernière génération haut de gamme de Samsung.

On retrouve ainsi un écran très qualitatif, une autonomie puissante, un module photo polyvalent et surtout une puce Qualcomm haut de gamme qui fait un travail exceptionnel pour ce prix. Capable d’assurer plusieurs années d’usage sans aucun problème grâce à la politique de mises à jour de Samsung, ce Galaxy S25 propose des arguments particulièrement forts.

Dans notre test du Galaxy S25 nous avons eu du mal à lui trouver un concurrent offrant un tel niveau d’équilibre sans dépasser les 700 €. Un smartphone pensé pour durer, et donc pour être rentabilisé sur le long terme.

Une offre idéale pour un achat de fin d’année

Cette offre disponible sur Rakuten mérite toutefois une petite précision : il s’agit d’un modèle d’import américain. Dans les faits, cela n’a pas de vraie influence sur l’utilisation quotidienne, mais il est toujours préférable d’en être informé avant l’achat.

Entre un prix en forte baisse, un vendeur bien évalué et un smartphone unanimement salué, l’ensemble forme une offre très cohérente que l'on recommande sans aucun problème.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15T
Guide d'achat

C'est Noël ! Santa Klaus apporte t-il l'un de ces smartphones premium pour les fêtes ?

24/12/2025
Comment profiter d’un smartphone moins cher grâce à un forfait mobile sans engagement ?
Guide d'achat

Comment profiter d’un smartphone moins cher grâce à un forfait mobile sans engagement ?

23/12/2025
Samsung Galaxy A17
Guide d'achat

Cadeaux de dernières minutes : LES trois smartphones à petit prix à mettre en urgence sous le sapin (ou dans la chaussette)

23/12/2025
Apple iPhone 14 Pro Max
Guide d'achat

Eux et aucun autre : les smartphones reconditionnés à offrir pour Noël

22/12/2025