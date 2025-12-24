Le smartphone n°1 en France devient moins cher qu'un smartphone milieu de gamme de la même marque

Affiché à moins de 470 €, alors que son prix de lancement avoisine les 749 € (prix auquel on le trouve toujours chez son constructeur par ailleurs), le Galaxy S25 n'est pas un simple bon plan, mais un haut de gamme devenu plus accessible qu'un Galaxy A56 de milieu de gamme !

En termes de ventes, le Galaxy S25 devance les derniers iPhone sur le marché français en se positionnant numéro 1, c'est l'un des rares pays avec la Corée où c'est le cas.

Un succès commercial qui repose sur un vrai équilibre

Si le Galaxy S25 domine aujourd’hui le marché français, ce n’est pas uniquement grâce à son prix. Il s’agit du modèle qui introduit la dernière génération haut de gamme de Samsung.

On retrouve ainsi un écran très qualitatif, une autonomie puissante, un module photo polyvalent et surtout une puce Qualcomm haut de gamme qui fait un travail exceptionnel pour ce prix. Capable d’assurer plusieurs années d’usage sans aucun problème grâce à la politique de mises à jour de Samsung, ce Galaxy S25 propose des arguments particulièrement forts.

Dans notre test du Galaxy S25 nous avons eu du mal à lui trouver un concurrent offrant un tel niveau d’équilibre sans dépasser les 700 €. Un smartphone pensé pour durer, et donc pour être rentabilisé sur le long terme.

Une offre idéale pour un achat de fin d’année

Cette offre disponible sur Rakuten mérite toutefois une petite précision : il s’agit d’un modèle d’import américain. Dans les faits, cela n’a pas de vraie influence sur l’utilisation quotidienne, mais il est toujours préférable d’en être informé avant l’achat.

Entre un prix en forte baisse, un vendeur bien évalué et un smartphone unanimement salué, l’ensemble forme une offre très cohérente que l'on recommande sans aucun problème.