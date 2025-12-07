Apple est loin d’être la marque de smartphone la plus vendue en France d’après cette étude

Les derniers chiffres publiés par Counterpoint Research apportent un éclairage précis sur les modèles de smartphones les plus vendus en France.

Cette étude de Counterpoint Research s’appuie sur le Global Handset Model Sales Tracker, un outil qui suit les ventes de plus de 6000 modèles, mois par mois, et couvre 99 % du marché mondial. Le résultat est sans appel, le smartphone le plus vendu en France entre janvier 2024 et septembre 2025 n’est pas un iPhone, mais le Samsung Galaxy S25.

Le Galaxy S25 domine les ventes en France

Selon Counterpoint Research, le Galaxy S25 occupe la première place du classement avec 10 % des ventes de smartphones sur le marché français. Ce modèle qui ouvre la panoplie des haut de gamme 2025 de Samsung est ce que l'on appelle régulièrement un haut de gamme « abordable », c'est-à-dire dans la fourchette basse des prix, pour un smartphone premium bien entendu.

Pour en apprendre plus sur ce modèle, notre test complet du Samsung Galaxy S25 revient en détail sur ses prouesses techniques.

Derrière lui, trois modèles Apple se suivent :

l’iPhone 16 Pro (7 %), l’iPhone 16 (6 %) et l’iPhone 16 Pro Max (5 %).

Samsung revient ensuite en cinquième position avec le Galaxy S25 Plus, qui capte également 5 % des ventes.

Top 5 France : Samsung prend la première place, Apple occupe les trois suivantes.

Un marché français qui reste bicéphale

Le classement confirme la structure habituelle du marché français : Samsung et Apple concentrent l’essentiel des ventes. Les deux marques dominent entièrement le Top 5, ce qui réduit mécaniquement la place disponible pour les autres constructeurs, y compris les marques chinoises pourtant très présentes en entrée et milieu de gamme.

Cette information résonne d'ailleurs assez étrangement avec un récent sondage de 60 Millions de consommateurs qui explique que les marques les plus fiables, d'après les Français, sont plutôt chinoises : Xiaomi, Oppo et Honor en tête.

Mais, sans parler de vrai conflit, on pourrait plutôt analyser la situation d'une autre façon : la force de l'habitude (peut-être lié aux écosystèmes) continue inexorablement de pousser les consommateurs vers Samsung et Apple, bien que ce ne soit pas les marques perçues comme les plus « fiables ».

Dans tous les cas, le Galaxy S25 profite de sa visibilité, du poids de l’écosystème Samsung et d’un tarif d’entrée plus abordable que les versions Ultra ou Pro Max.

Une méthodologie très robuste

Les données de Counterpoint s’appuient sur un suivi extrêmement large : plus de 6000 modèles analysés, 450 marques étudiées et un périmètre couvrant 99 % du marché mondial. La France fait partie des marchés suivis mensuellement, au même titre que les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

Le rapport couvre une période allant d’avril 2023 à septembre 2025, avec une granularité mensuelle qui permet de visualiser finement les tendances et les effets de lancement des modèles. Les données incluent également les informations techniques (chipset, RAM, stockage, affichage, photo) et les segments de prix.

Pour faire simple, ces données sont fiables.

Pourquoi Samsung prend l’avantage en 2025

Plusieurs facteurs expliquent la position dominante du Galaxy S25. Sans être exhaustif, on peut penser à un cycle de renouvellement fort au premier trimestre 2025, ou encore une montée en puissance de Galaxy AI qui a réussi à prouver une forme de supériorité sur Apple Intelligence.

L’iPhone 16 Pro reste toutefois le modèle premium le plus recherché, notamment pour les utilisateurs déjà intégrés à l’écosystème Apple.