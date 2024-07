Le smartphone qui ne plaisante pas avec la rentrée ! Grosse remise pour les quelques exemplaires restant

Xiaomi est dans le top 3 des marchands les plus prolifiques sur le marché des smartphones. Rien d’étonnant donc à voir certains modèles exploser complètement en termes de ventes. C’est le cas du Xiaomi Redmi Note 13 Pro qui nous propose en ce moment un prix à 220 € seulement sur Amazon… Ce qui fait 181 € de réduction.

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone polyvalent, adapté à tous les profils. Que vous soyez passionné de gaming ou que vous utilisiez principalement des applications multimédias conventionnelles, il répondra à vos besoins. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, et ce téléphone le prouve. Son prix actuel en fait un choix bien plus avantageux que les modèles bas de gamme.

Où se procurer le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G au meilleur prix ?

En ce moment, c'est sur Amazon que vous pouvez trouver l’un des meilleurs prix du Redmi Note 13 Pro de Xiaomi, puisque celui-ci est disponible pour seulement 220 €, ce qui représente une baisse de 181 € sur le prix actuel proposé par son constructeur. Une belle occasion, mais il ne reste que 7 exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes !