MediaTek Dimensity 9500 : la nouvelle puce qui défie Qualcomm sur le terrain du très haut de gamme

MediaTek vient de présenter officiellement son nouveau chipset Dimensity 9500, une puce haut de gamme gravée en 3 nanomètres qui vise directement les smartphones premium de fin 2025. Le timing de cette annonce n'est pas anodin : le fabricant a choisi de présenter son nouveau SoC la veille du Snapdragon Summit de Qualcomm, montrant sa volonté de concurrencer frontalement son rival américain. Il vient succéder au Dimensity 9400.

Le Dimensity 9500 est parfaitement en phase dans la course technologique qui oppose actuellement les grands fondeurs de puces mobiles. Face aux Apple A19 Pro et Snapdragon 8 Elite Gen 5, MediaTek mise sur la finesse de gravure 3 nm de TSMC et sur des choix architecturaux audacieux pour se démarquer. Les premiers benchmarks suggèrent d'ailleurs que cette stratégie pourrait porter ses fruits, avec un avantage de 4,6% en performances single-core face au Snapdragon concurrent selon les résultats Geekbench préliminaires.

Une architecture CPU inédite qui rompt avec les conventions

Le cœur de l'innovation du Dimensity 9500, c’est sa configuration CPU baptisée « All Big Core ». Cette approche abandonne complètement les cœurs efficients (little cores) traditionnellement utilisés pour préserver l'autonomie, au profit de huit cœurs entièrement dédiés aux performances. Concernant la répartition, comptez sur la présence d’un cœur C1-Ultra cadencé à 4,21 GHz, épaulé par trois cœurs C1-Premium fonctionnant à 3,50 GHz et quatre cœurs C1-Pro à 2,70 GHz. Cette configuration permet au processeur d'atteindre une hiérarchie de puissance graduée, optimisant à la fois les tâches les plus exigeantes et celles nécessitant une moindre intensité computationnelle.

D'après MediaTek, cette architecture se traduit par des gains de performances substantiels par rapport au Dimensity 9400 : 32% d'amélioration en calculs mono-cœur et 17% en multi-cœur. Plus surprenant encore, le fabricant annonce une réduction de 37% de la consommation énergétique lors des tâches intensives, un résultat contre-intuitif compte tenu de l'absence de cœurs basse consommation. Cette efficacité énergétique améliorée s'explique par l'optimisation du processus de gravure 3 nm N3P de TSMC, identique à celui utilisé pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5, et par une gestion intelligente de la fréquence des différents clusters de cœurs.

La mémoire cache bénéficie également d'optimisations significatives avec 16 Mo de cache L3 partagé et jusqu'à 2 Mo de cache L2 pour le cœur Ultra. Cette hiérarchie mémoire permet de réduire les latences d'accès aux données fréquemment utilisées, contribuant ainsi à l'amélioration des performances globales du système. L'architecture intègre par ailleurs un système de cache SLC (System Level Cache) de 10 Mo permettant une meilleure coordination entre le CPU, le GPU et le NPU.

Des performances graphiques optimisées pour le gaming de nouvelle génération

Le Dimensity 9500 intègre le GPU Arm Mali-G1-Ultra dans une configuration à douze cœurs, marquant une évolution significative par rapport aux générations précédentes. D'après le fabricant, cette puce graphique délivre une augmentation de 33% des performances brutes et une efficacité énergétique améliorée de 42% par rapport à son prédécesseur. Ces améliorations s'accompagnent d'une compatibilité étendue avec les technologies graphiques les plus avancées, notamment le support du ray tracing accéléré capable d'atteindre 120 images par seconde.

Parmi les innovations les plus marquantes, on peut notamment citer l'intégration native du moteur graphique Unreal Engine 5.5 et 5.6, permettant aux développeurs d'exploiter directement les technologies MegaLights et Nanite sur mobile. La première technologie autorise un éclairage dynamique complexe avec de multiples sources lumineuses projetant des ombres en temps réel, tandis que Nanite permet de gérer une géométrie virtualisée avec une densité de triangles et d'objets jusqu'alors impossible en rendu temps réel sur smartphone.

Le support de la technologie Vulkan Raytracing constitue également une première mondiale sur mobile, ouvrant la voie à des expériences gaming plus immersives. La technologie MRFC 3.0 de MediaTek permet par ailleurs de faire passer les jeux 60 fps à 120 fps via interpolation, améliorant la fluidité perçue même sur les titres non optimisés. Cette approche technique place le Dimensity 9500 en concurrence directe avec les solutions d'Apple et de Qualcomm dans le segment du gaming mobile haut de gamme.

Intelligence artificielle décuplée avec le NPU 990

Le processeur neuronal NPU 990 intégré au Dimensity 9500 double les performances en intelligence artificielle par rapport à la génération précédente, atteignant une puissance de calcul de 100 TOPS. Cette capacité computationnelle permet d'accélérer significativement les tâches d'IA générative, notamment la création d'images en résolution 4K et l'exécution de modèles de langage sophistiqués directement sur l'appareil. L'architecture du NPU bénéficie d'optimisations spécifiques pour traiter les modèles de langage longs et les applications d'IA avancées, réduisant ainsi la dépendance au cloud computing pour ces usages.

Les applications pratiques de cette puissance IA s'étendent bien au-delà de la génération de contenu. Le NPU 990 optimise automatiquement la mise au point des appareils photo, la gestion intelligente des connexions réseau et l'ajustement dynamique des paramètres d'affichage. La technologie MiraVision Adaptive Display tire parti de ces capacités pour adapter en temps réel le contraste et la saturation des couleurs selon le contenu affiché et les conditions d'éclairage ambiant.

Selon MediaTek, l'intégration du NPU 990 permet également d'accélérer les temps de chargement des applications et des modèles d'IA grâce à une gestion prédictive des ressources système. La coopération entre le processeur neuronal et le cache SLC partagé optimise les échanges de données entre les différents composants du SoC, réduisant les latences et améliorant la réactivité globale du système.

Connectivité et fonctionnalités multimédia avancées

Le Dimensity 9500 embarque un modem 5G Release 17 capable d'atteindre des débits descendants de 7,4 Gbit/s, bien que limité aux fréquences Sub-6GHz. Cette spécification le place légèrement en retrait face au Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui prend en charge des débits jusqu'à 12,5 Gbit/s et inclut le support des ondes millimétriques. Le SoC intègre néanmoins les standards de connectivité les plus récents avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 pour des transferts de données optimisés.

Côté multimédia, l'ISP Imagiq 1190 gère des capteurs photo jusqu'à 200 mégapixels et permet l'enregistrement vidéo 4K à 120 images par seconde. Le processeur prend également en charge la capture vidéo 4K60 en mode cinématique avec stabilisation électronique, une fonctionnalité généralement limitée au 4K30 chez la concurrence selon MediaTek. L'architecture mémoire supporte la norme UFS 4.1 pour le stockage avec une configuration à quatre voies, améliorant les bandes passantes et réduisant les temps d'accès aux données.

La gestion de la mémoire vive bénéficie du support LPDDR5X avec une bande passante théorique pouvant atteindre 10 667 Mbps, garantissant des performances soutenues même lors du multitâche intensif. Cette configuration mémoire, associée au cache L3 étendu, vise à maintenir la fluidité du système même lors de l'exécution simultanée d'applications gourmandes en ressources.

Le premier smartphone officiel qui profitera de ce Soc sera le Oppo Find X9 Pro.