Le Xiaomi 15 s'impose avec le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite

Les résultats des benchmarks Geekbench démontrent une progression significative par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Le modèle testé, doté de 16 Go de RAM, obtient 3 043 points en single-core et 9 385 points en multi-core, soit des gains respectifs de 45% et 41%. La partie graphique n'est pas en reste avec le nouveau GPU Adreno qui dépasse les 18 000 points en OpenCL et atteint 24 000 points sous Vulkan.

Cette amélioration des performances s'explique par l'architecture innovante du Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nanomètres. Le processeur adopte effectivement une configuration à deux cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et six cœurs secondaires à 3,53 GHz. Cette architecture, partagée avec la plateforme PC Snapdragon X Elite, permet également d'optimiser l'efficacité énergétique.

Une gamme complète et des fonctionnalités avancées

Xiaomi propose plusieurs versions de son nouveau flagship. Outre le modèle standard, on trouve une édition Pro ainsi qu'une édition limitée Diamond. Cette dernière se distingue par sa finition premium avec un cadre serti d'un diamant éco-cultivé à 57 facettes et un dos en cuir végétal nano-tech disponible en blanc, gris ou orange.

Les deux modèles principaux partagent le même processeur mais diffèrent par leurs écrans. Le Xiaomi 15 Pro arbore une dalle LTPO AMOLED incurvée de 6,73 pouces en définition 2K, tandis que le modèle standard opte pour un écran LTPO OLED plat de 6,36 pouces en 1,5K. Les deux profitent d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité maximale de 3200 cd/m².

Prix et disponibilité du Xiaomi 15

Si le lancement chinois a déjà eu lieu, la commercialisation internationale devrait attendre début 2025. Les importateurs proposent néanmoins déjà les appareils, avec des prix débutant à 749 dollars pour le Xiaomi 15 et 899 dollars pour la version Pro.