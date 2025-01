Le Xiaomi 15 Ultra certifié, son lancement est imminent

Lu Weibing, président de la division smartphone de Xiaomi, a confirmé que le Xiaomi 15 Ultra sera présenté en février 2025, peu après le Festival du Printemps chinois. La commercialisation mondiale suivra lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, qui se tiendra du 3 au 6 mars 2025.

Des caractéristiques techniques ambitieuses

Modèle haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra s'appuiera sur le processeur Snapdragon 8 Elite, la puce la plus puissante de Qualcomm à l’heure actuelle. La version internationale serait proposée avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, disponible en trois coloris : noir, blanc et argent.

L'appareil disposerait d'un écran OLED de 6,73 pouces avec une définition 2K et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Dessous, il y aura un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique permettant d’enregistrer les empreintes en un instant et de déverrouiller l’appareil de manière sécurisée en un éclair.

La batterie silicone-carbone de 6 000 mAh qui serait à l’intérieur de l’appareil, signifierait une nette augmentation par rapport à son prédécesseur et en ferait l’un des plus autonomes du marché. Elle prendrait en charge la charge rapide filaire 90W et sans fil 50W, complétée par une fonction de charge sans fil inversée.

Une configuration photo des plus avancées

Afin de proposer des images toujours plus belles et pour tenter de rivaliser avec les ténors du marché dans ce domaine, le Xiaomi 15 Ultra embarquerait un module photo circulaire, développé en partenariat avec Leica, intégrant quatre capteurs. Il y aurait un module principal Sony Lytia LYT-900 de type 1 pouce de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN5 de 50 mégapixels, mais aussi un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et un autre téléobjectif périscope de 200 mégapixels, cette fois offrant un zoom optique 5x.

Design, ergonomie et connectivité attendus

Le smartphone adopterait un nouveau revêtement en verre texturé et rugueux au dos, abandonnant les finitions en céramique ou en cuir végétal des versions précédentes.

Le Xiaomi 15 Ultra intégrerait, pour certains marchés, dont la Chine, une technologie de communication par satellite via les systèmes TianTong et BeiDou. Le smartphone serait également capable de supporter la technologie eSIM. L'appareil bénéficierait également d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Vu son passage auprès de différents organismes de certification, son lancement est imminent et il reste donc quelques semaines à peine avant d’avoir confirmation de tous ces composants restant à savoir à quel prix il sera proposé et quelles seront ces principales fonctionnalités, notamment en ce qui concerne les avancées en intelligence artificielle.