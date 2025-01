Le Xiaomi 16 sera équipé d'un téléobjectif périscopique en 2025

Le Xiaomi 16, successeur direct du Xiaomi 15, marquerait une évolution notable dans la gamme avec l'ajout d'un téléobjectif périscopique. Cette technologie, déjà présente chez les concurrents Vivo X200 et OPPO Find X8, permet d'obtenir un zoom optique plus performant grâce à un système qui réfléchit la lumière à 90 degrés. Cette configuration optique autorise des grossissements plus importants sans augmenter l'épaisseur du téléphone, offrant ainsi des clichés nets même à grande distance.

Le module photo principal devrait conserver un capteur de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La caméra frontale pourrait osciller entre 32 et 50 mégapixels selon les configurations.

Un format compact préservé

Xiaomi maintient son engagement envers un design compact avec un écran OLED de 6,36 pouces, une caractéristique appréciée depuis son introduction sur le Xiaomi 13. Cette décision permet au constructeur de se différencier sur un marché dominé par les grands formats, tout en proposant une alternative pratique pour les utilisateurs préférant un appareil plus maniable.

Un Soc Snapdragon 8 Elite à la manœuvre

Le Xiaomi 16 embarquera le successeur du processeur Snapdragon 8 Elite, poursuivant la tradition du fabricant d'adopter rapidement les dernières puces Qualcomm. L'écran micro-incurvé affichera une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité optimale. La batterie devrait atteindre une capacité de 5500 mAh, supportant une charge rapide filaire de 90W et sans fil de 50W. Le système d'exploitation sera basé sur HyperOS 3, développé sur Android 16.

Calendrier de sortie

Le lancement du Xiaomi 16 n'est pas attendu avant le quatrième trimestre 2025. Cette période permettra à l'entreprise d'affiner les derniers détails techniques et d'optimiser l'intégration du nouveau système photo. Il convient de noter que, comme pour les générations précédentes, le smartphone sera d'abord commercialisé en Chine avant d'être distribué sur les marchés internationaux.

L'arrivée du téléobjectif périscopique sur le modèle standard du Xiaomi 16 représente une uniformisation de la gamme, puisque cette technologie sera désormais présente sur les trois versions : standard, Pro et Ultra. Cette stratégie permet à Xiaomi de renforcer sa position sur le segment haut de gamme du marché des smartphones, en proposant des fonctionnalités photographiques avancées sur l'ensemble de sa série phare.