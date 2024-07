Le Xiaomi Mix Fold 4 se dévoile : un smartphone pliant haut de gamme très prometteur

Selon les dernières rumeurs, Xiaomi pourrait lancer son Mix Fold 4 plus tôt que prévu, potentiellement dès la fin juin ou début juillet. Une stratégie qui permettrait au constructeur chinois de prendre de l'avance sur ses concurrents, notamment Samsung qui devrait annoncer ses nouveaux pliants d'ici quelques jours. Ce lancement anticipé témoigne de l'ambition de Xiaomi sur le marché des smartphones pliants, où la marque compte bien s'imposer face aux acteurs établis. Reste à voir si le Mix Fold 4 sera commercialisé à l'international ou s'il restera une exclusivité chinoise comme ses prédécesseurs. Jusqu’ici, aucun mobile pliant de cette marque n’a trouvé grâce hors de Chine.

Un module photo Leica imposant avec cinq capteurs

L'une des caractéristiques marquantes du Xiaomi Mix Fold 4 est son imposant module photo développé en partenariat avec Leica. Selon une image partagée par le leaker Evan Blass, ce bloc occuperait une large partie du dos de l'appareil et intégrerait pas moins de cinq capteurs. Le capteur principal serait un modèle 50 mégapixels estampillé "Leica Summilux", promettant une excellente qualité d'image. Les autres optiques pourraient inclure un ultra grand-angle, un téléobjectif périscopique et un capteur ToF (Time of Flight) pour optimiser la mise au point. De quoi offrir une polyvalence photo/vidéo de premier plan.

Côté hardware, le Xiaomi Mix Fold 4 ne devrait pas faire dans la demi-mesure. Il embarquerait le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, épaulé par jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage selon les configurations. De quoi assurer des performances de premier ordre, même avec les usages les plus gourmands. L'autonomie serait également au rendez-vous grâce à une généreuse batterie de plus de 5000 mAh. Celle-ci serait compatible avec la charge rapide filaire 100W mais aussi la charge sans fil, une première sur un pliant Xiaomi. Autant d'atouts qui devraient permettre au Mix Fold 4 de tenir la dragée haute à la concurrence.

Un design fin et une certification d'étanchéité bienvenue

Malgré sa batterie imposante, le Xiaomi Mix Fold 4 se distinguerait par sa finesse, avec une épaisseur inférieure à 10 mm une fois déplié. Un véritable défi d'ingénierie quand on sait la complexité de conception des smartphones pliants. Le constructeur aurait aussi travaillé sur la robustesse de la charnière et la discrétion du pli central. Autre bonne surprise, l'appareil bénéficierait d'une certification d'étanchéité IPX8. Une protection bienvenue contre les éclaboussures et l'immersion, encore rare sur ce type d'appareils. Reste à connaître la date de lancement précise, les prix et les marchés de commercialisation. Autant d'informations que le constructeur devrait communiquer prochainement. Une chose est sûre, ce modèle s'annonce comme l'un des pliants les plus excitants de l'année.