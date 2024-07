Les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 de Samsung se dévoilent avant l'heure

C'est désormais une habitude, Samsung dévoilera ses nouveaux fleurons pliables lors d'une conférence Galaxy Unpacked. Celle-ci se tiendra cette année le 10 juillet prochain à Paris, en amont des Jeux Olympiques dont le géant coréen est partenaire. Les précommandes devraient être lancées dans la foulée pour une disponibilité en magasin à partir du 26 juillet selon les dernières rumeurs.

Un design affiné avec des bords plus plats

Si l'on en croit les nombreux rendus qui circulent sur la toile, Samsung apporterait quelques retouches au design de ses Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. La principale évolution serait l'adoption de tranches plus plates, dans la lignée des récents Galaxy S24. L'objectif serait d'offrir une meilleure prise en main. Le Galaxy Z Fold6 profiterait en outre d'un écran externe légèrement plus large, entre 6,3 et 6,4 pouces contre 6,2 pouces actuellement. Son épaisseur une fois plié serait aussi revue à la baisse, passant de 13,4 mm à 11 mm. Des changements bienvenus pour ce smartphone qui reste assez massif.

Côté Galaxy Z Flip6, peu d'évolutions esthétiques à signaler. On note tout de même l'apparition d'un revêtement mat brossé et des contours d'appareil photo de la même couleur que le reste du châssis. De quoi apporter une petite touche d'élégance supplémentaire.

De meilleures performances et une autonomie en hausse

Sous le capot, Samsung miserait sur le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm pour animer ses Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Une puce gravée en 3 nm qui promet un gain de performances et d'efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

La partie photo évoluerait aussi avec l'intégration d'un capteur principal de 50 mégapixels sur le Z Flip 6, contre 12 mégapixels actuellement. Le Z Fold6 conserverait sa configuration à trois capteurs mais bénéficierait de quelques optimisations logicielles.

Enfin, bonne nouvelle, l'autonomie serait en hausse sur le Z Flip 6 grâce à une batterie de 4000 mAh, contre 3700 mAh sur le modèle de 2023. Un changement bienvenu pour ce smartphone qui peinait à tenir une journée complète. Le Z Fold6 conserverait sa batterie de 4400 mAh.

De nouvelles couleurs au catalogue et une hausse de prix à prévoir ?

Pour se démarquer, Samsung proposerait de nouvelles teintes sur ses Galaxy pliants. D'après les informations du leaker Evan Blass, le Z Flip6 serait ainsi décliné en bleu, noir, menthe, pêche, gris, jaune et blanc. Le Z Fold6 se contenterait lui de coloris plus classiques : noir, bleu marine, rose, gris et blanc.

Dernière inconnue mais non des moindres : le prix de ces nouveaux Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip 6. Si Samsung n'a encore rien officialisé, plusieurs sources évoquent une hausse d'une centaine de dollars par rapport aux tarifs de lancement des modèles actuels. Il faudra donc probablement débourser au moins 1000 € pour le Galaxy Z Flip6 et 1800 € pour le Galaxy Z Fold6. Des tarifs élevés qui s'expliquent par le positionnement ultra premium de ces appareils.

Réponse définitive le 10 juillet prochain lors de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung. D'ici là, gageons que le constructeur aura encore quelques surprises à nous réserver pour faire monter la pression.