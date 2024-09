Le Xiaomi Redmi 14C : un nouveau venu dans la gamme d'entrée de marché

Sur le marché des smartphones d’entrée de gamme, il n’est pas évident de se distinguer. C’est pourtant ce que voudrait faire le nouveau mobile Xiaomi Redmi 14C, qui est décliné en deux configurations offrant plus ou moins de performances. Ainsi, il est doté soit de 4 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage, soit avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Notez que l’on peut ajouter 4 ou 8 Go de mémoire vive virtuelle, selon la configuration choisie.

En outre, le Redmi 14C se démarque par son grand écran IPS LCD de 6,88 pouces en diagonale. Avec une résolution HD+ de 720x1640 pixels, il veut offrir une expérience visuelle satisfaisante pour sa catégorie de prix. L'un des points forts de cet écran est sa fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, une fonctionnalité généralement réservée aux modèles plus haut de gamme. Cette fréquence élevée promet une navigation plus fluide et une meilleure réactivité lors de l'utilisation de l'appareil. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 450 cd/m², ce qui n’est pas très élevé. Le téléphone a un poids de 211 grammes.

Des performances adaptées à un usage quotidien

Sous le capot, le Redmi 14C est équipé d'un processeur MediaTek Helio G81 Ultra. Il est compatible uniquement avec les réseaux 4G. Dans le domaine de la photographie, le Redmi 14C propose un module principal de 50 mégapixels, accompagné d'un capteur de profondeur. Cette configuration devrait permettre de capturer des clichés détaillés et d'obtenir un effet de flou d'arrière-plan naturel pour les portraits. À l'avant, une caméra selfie de 13 mégapixels est intégrée pour les autoportraits et les appels vidéo.

L'un des atouts majeurs du Redmi 14C réside dans sa batterie de 5160 mAh. Cette capacité importante promet une autonomie confortable, permettant de profiter de l’appareil pendant une journée entière, voire plus, selon l’utilisation. La charge rapide 18W, bien que modeste comparée aux standards actuels, offre la possibilité de recharger l'appareil dans des délais raisonnables.

Le Redmi 14C adopte un design contemporain avec des bords arrondis et un module photo circulaire à l'arrière. Disponible en trois coloris (noir, vert ou bleu), il s'adapte aux préférences esthétiques de chacun avec des reflets sur le modèle bleu. Le smartphone intègre un capteur d'empreintes digitales sur le côté, offrant un déverrouillage rapide et sécurisé. La présence d'une prise jack 3,5 mm permet de connecter des écouteurs filaires.

Le nouveau smartphone Xiaomi 14C est proposé à un prix de 159 euros pour la version 4+128 Go ou 179 euros pour la configuration 8+256 Go.