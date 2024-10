Les futurs processeurs Google Tensor G5 et Tensor G6 pour les Google Pixel 10 et Pixel 11

Les futurs smartphones Google Pixel 10 et Pixel 11 succèderont aux Pixel 9. Ils seront dotés de nouvelles puces Tensor G5 et Tensor G6. Le changement le plus significatif réside dans l'abandon de Samsung Foundry comme partenaire de fabrication. Cette décision s'explique par les performances de production : TSMC affiche un taux de rendement de 80% en gravure 3 nm, quand Samsung peine à atteindre 20%. Cette transition vers TSMC permettra à Google d'optimiser sa production et d'améliorer la qualité de ses composants.

Le Tensor G5 : une architecture innovante

Baptisé « Laguna », le Tensor G5 adopte une configuration inédite 1+5+2, intégrant le processeur Cortex-X4 comme cœur principal. L'architecture comprend cinq cœurs de performance Cortex-A725 et deux cœurs efficaces Cortex-A520. L'innovation s'étend également au GPU, avec l'adoption d'une solution Imagination Technologies supportant le ray tracing et la virtualisation GPU. Les performances du TPU s'améliorent de 14%, promettant des capacités d'intelligence artificielle accrues.

Le Tensor G6 : vers la performance pure

Le successeur, nom de code « Malibu » veut pousser encore plus loin l'évolution avec une configuration 1+6 intégrant le nouveau Cortex-X930. Cette approche, similaire au Snapdragon 8 Elite, abandonne les cœurs basse consommation au profit de cœurs performants mais efficaces énergétiquement. Le GPU nouvelle génération d'Imagination Technologies réduit sa consommation de 15%.

Avec ces nouvelles puces, Google veut proposer des performances accrues pour ces futurs utilisateurs synonyme d’une nouvelle ère pour les Pixel.