Les Galaxy A07 et A17 5G de Samsung arrivent bientôt

Ces deux modèles constituent une nouvelle étape dans la stratégie de Samsung pour renforcer sa position sur le marché des smartphones 5G accessibles, avec des caractéristiques techniques adaptées aux besoins des utilisateurs recherchant des performances équilibrées sans investissement important.

Ainsi, le Galaxy A17 5G qui vient succéder au Galaxy A16, identifié sous la référence SM-A176B, voit ses pages de support officielles se multiplier sur les sites régionaux de Samsung. Ces pages sont désormais actives au Royaume-Uni, en Irlande, dans les Caraïbes et en Suisse. C’est l'une des dernières étapes avant l'annonce officielle d'un nouveau produit.

Les résultats de tests Geekbench récemment publiés et rendus publics révèlent les performances du Galaxy A17 5G. L'appareil enregistre effectivement un score de 942 points en monocœur et 2 137 points en multicœur. Pour les graphismes, il atteint 1 318 points au test OpenCL, indiquant des capacités GPU décentes pour cette gamme de prix. Ces performances placent le Galaxy A17 5G dans la moyenne des smartphones d'entrée de gamme équipés de processeurs modernes.

D'après les certifications obtenues, le Galaxy A17 5G embarquerait un processeur Exynos 1330 cadencé à 2,40 GHz maximum, associé à un GPU ARM Mali-G68. Cette configuration s'accompagne de 6 Go de RAM et du système Android 15 avec l'interface One UI 7 de Samsung. Le constructeur mise sur cette combinaison pour offrir des performances fluides dans les usages quotidiens et la navigation multitâche.

Une caractéristique notable différencie ce modèle de ses prédécesseurs : l'intégration de la stabilisation optique d'image (OIS) sur l'appareil photo principal. Cette fonctionnalité, généralement réservée aux smartphones de gamme supérieure, constitue une première pour la série Galaxy A1x. L'appareil conserve également les standards de la gamme avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 25W.

Galaxy A07 : performances d'entrée de gamme confirmées par Geekbench

Le Galaxy A07, référencé SM-A075F, fait également son apparition sur les pages de support sur le site russe du constructeur, tandis qu'une variante indienne avait été repérée précédemment. L'appareil a également été soumis aux tests Geekbench, révélant ses caractéristiques techniques principales.

Les résultats de performance montrent des scores de 554 points en monocœur et 1 934 points en multicœur. Ces valeurs correspondent aux attentes pour un smartphone d'entrée de gamme équipé d'un processeur MediaTek de la série Helio G80. L'analyse du listing Geekbench révèle un processeur octocœur avec six cœurs de performance cadencés à 2,0 GHz et deux cœurs d'efficacité à la même fréquence, associé à un GPU Mali-G57 MC2.

La configuration testée embarque 4 Go de RAM et fonctionne sous Android 15, confirmant que Samsung équipe ses nouveaux appareils d'entrée de gamme avec la dernière version du système d'exploitation dès le lancement. Le Galaxy A07 était déjà répertorié dans la base de données BIS en Inde le mois dernier, suggérant un lancement imminent.