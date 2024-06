Les photos ratées : fenêtre sur les tensions et les attentes des Français, une enquête Honor

Selon l'enquête, 17% des Français admettent que les photos ratées sont une source de dispute. Ce chiffre montre l'importance accordée à la qualité des photos dans les interactions quotidiennes. De plus, 25% des personnes interrogées indiquent qu'elles seraient déçues si leur partenaire prenait constamment des photos ratées d'elles, tandis que 7% iraient jusqu'à refuser de les partager.

En outre, un peu plus d’un tiers des répondants français ont déclaré se sentir mal à l’aise lorsqu’on met trop de temps à prendre une bonne photo d’eux. Ils sont 20% à se sentir spécial lorsque quelqu’un veut prendre une photo d’eux. En matière de relation, 16% ont répondus qu’ils sont plus susceptibles de sortir avec quelqu’un si cette personne sait prendre de belles photos. Il est arrivé à 7% des personnes interrogées de mettre fin à une relation parce qu’ils m’aimaient pas une photo prise d’eux !

Portrait parfait : une quête valorisante mais difficile

Prendre un bon portrait est considéré comme une compétence valorisante pour un tiers des Français, mais cela n'est pas sans défis. Environ 16% des personnes estiment qu’il est difficile d’obtenir un bon portrait de soi, soulignant la pression pour atteindre la perfection visuelle. Cela va même jusqu'à influencer les nouvelles relations, avec 40% des personnes jugeant la qualité des photos prises par un nouveau contact comme un critère important.

Les résultats montrent également que les hommes ont tendance à prendre plus de photos ratées que les femmes, avec 298 hommes contre 275 femmes rapportant cette tendance. De même, parmi les jeunes de 18 à 34 ans, 33% admettent prendre des photos ratées, suggérant une approche peut-être plus détendue ou moins habile de la photographie.

L'enquête révèle aussi des disparités régionales significatives. Par exemple, dans la région Île-de-France, 422 personnes reconnaissent prendre souvent des photos ratées, contre 251 en Auvergne-Rhône-Alpes et seulement 228 en Nouvelle-Aquitaine. Ces chiffres pourraient refléter des différences culturelles ou des attitudes variées envers la technologie et les médias sociaux.

Transformer le quotidien en souvenirs précieux

L’étude suggère que malgré les tensions que peuvent générer les photos ratées, 53% des Français utilisent leur téléphone pour capturer des moments importants de la vie quotidienne, et 41% d'entre eux se disent prêts à utiliser ces images pour créer des souvenirs durables. Cela montre un désir fort de préserver des instants de vie, malgré les imperfections techniques.

Pour aider à prendre de belles photos, les smartphones proposent des fonctionnalités spécifiques avec des améliorations des portraits notamment grâce à l’effet Bokeh et l’optimisation des visages. En outre, les derniers smartphones Honor 200 et Honor 200 Pro (lire notre test complet) vont plus loin avec un partenariat conclu avec le Studio Harcourt offrant la possibilité de sélectionner des modes spécifiques sublimant les personnes.

L’enquête a été menée par Censuwide pour le compte de la marque Honor en mai 2024. Elle a été réalisée auprès de 10 000 consommateurs âgés de 18 à 45 ans qui ont été interrogés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie.