Même Michou n’a pas proposé aussi bien ! Le forfait 220 Go en 5G de cet opérateur est le moins cher de l’histoire

Le contexte du marché du forfait mobile

NRJ Mobile proposait 200 Go en 5G pour seulement 9,99 € en partenariat avec le créateur de contenu Michou. Cette offre s’est arrêtée hier, mais il s’agissait sans nulle doute d’un ratio jamais vu, déjà en 4G, mais encore plus en 5G ! Et pourtant, Cdiscount Mobile, semble vouloir voler la première place à son confrère en proposant une offre encore moins chère qui va encore plus loin dans la démesure. De notre côté, nous n’allons pas dire non !

Que propose le forfait de Cdiscount Mobile ?

L’offre de Cdiscount Mobile nous propose donc 220 Go de données mobiles en France, ce qui est bien loin devant la consommation moyenne d’un français qui tourne autour de 15 Go par mois. Le prix est également bien en dessous de la moyenne, nous vantions le mérite de certains forfaits en 4G qui proposaient 100 Go pour 9,99 € il y a quelques mois, là nous en somme à 220 Go au même prix et avec la 5G offerte !

En plus de cela, la carte SIM souvent à 10 € ne coûte que 1 € et les communications sont illimitées (appels, SMS et MMS illimités). Vous aurez également 27 Go en Europe et dans les DOM, et notons en plus de cela que Cdiscount Mobile à BTBD, et est donc une filiale de Bouygues Telecom, assurant un service de grande qualité via l’utilisation des mêmes infrastructures que cet opérateur historique.