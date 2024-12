Moins cher que sur Amazon, ce smartphone avec écran AMOLED et et ses 8Go de RAM passe enfin sous les 300 €

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, successeur du très apprécié Redmi Note 12 Pro Plus, est désormais un appareil incontournable dans le milieu de gamme. En jetant un œil à ses spécifications, on comprend aisément pourquoi, car son rapport qualité prix est excellent.

Xiaomi maintient ainsi sa stratégie gagnante : proposer des appareils performants et bien équipés à des prix très compétitifs. C’est cette formule, associant qualité et accessibilité, qui permet à la marque de se distinguer dans un marché hautement concurrentiel, et d’atteindre la troisième place derrière Apple et Samsung.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 8, Go, 12Go ou 16Go

: 8, Go, 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus marque une avancée notable par rapport à son prédécesseur, grâce à des spécifications améliorées qui en font un choix un peu plus solide pour un smartphone de milieu de gamme.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces offre une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, parfait pour le streaming ou les jeux. Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra garantit des performances rapides et stables.

Avec des options de 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM, il est prêt à gérer sans effort le multitâche et les applications exigeantes. Côté photo, il maintient sa réputation avec des clichés de qualité supérieure, consolidant sa place parmi les meilleurs choix pour les utilisateurs recherchant un excellent rapport qualité-prix.

Nous pouvons peut-être noter un petit bémol au niveau des applications pré installées un peu envahissantes, mais rien qui justifierait une mauvaise note.

Une offre intéressante pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus en ce moment

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est proposé à un excellent prix de 298 € sur Cdiscount, une réduction significative par rapport à son tarif de 449 € sur le site officiel de Xiaomi. Une belle opportunité pour ceux qui sont à la recherche d’un nouveau smartphone après les fêtes et juste avant les soldes.