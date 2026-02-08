Moins de 150 € : le Galaxy A17 devient officiellement le bon plan Samsung imbattable

Alors que les budgets se resserrent, Samsung frappe fort avec son Galaxy A17. Désormais disponible à moins de 150 €, ce smartphone prouve qu'il n'est plus nécessaire de passer au haut de gamme pour profiter d'un écosystème Android puissant. Entre endurance record et prix cassé, voici pourquoi c'est le moment de craquer.

Rémi Deschamps - publié le 08/02/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy A17

Le Galaxy A17 est une référence indémodable de l'entrée de gamme, comme l'étaient ses prédécesseurs. Si Samsung semble dominer le marché avec ses modèles premium, c'est bien sur ce segment que la marque montre son savoir-faire et performe le mieux, en proposants des appareils équilibrés à des prix défiants.

 

Actuellement, c'est sur Rakuten que l'on trouve les meilleures opportunités. Le smartphone est affiché au prix canon de 141,49 € chez le vendeur Tradeinn, avec en prime 2% offerts pour les membres du club. Une alternative sérieuse est proposée par Pixmania à 144,99 €, confirmant que le palier des 150 € est désormais officiellement franchi pour ce produit neuf.

Pour un smartphone de cette catégorie, un tel tarif change radicalement la donne pour ceux qui n'ont pas une utilisation très intensive de leur smartphone et qui veulent faire des économies en gardant un modèle le plus longtemps. 

C'est aussi un bon choix pour les étudiants ou les utilisateurs cherchant un second téléphone fiable au meilleur rapport qualité/prix.

Galaxy A17 : L'essentiel de Samsung sans fioritures

Le Galaxy A17 ne cherche pas à rivaliser avec du haut de gamme, mais il excelle là où on l'attend, grâce à une autonomie excellente capable de tenir deux jours en utilisation modérée, un bel écran pour consulter ses réseaux sociaux ou regarder du streaming vidéo, et une interface logicielle efficace.

 

Pourquoi choisir le Galaxy A17 aujourd'hui ?

✅ Points forts

  • Prix imbattable sous les 150 €
  • Autonomie très bonne pour un usage quotidien
  • Écran large et lisible pour le multimédia.

☑️ À prendre en compte

  • Puissance limitée pour le gaming 3D par exemple

Notre avis : difficile de demander plus

À moins de 150 €, le Galaxy A17 n'a plus vraiment de concurrence sérieuse. Samsung verrouille le marché de l'entrée de gamme en proposant un appareil moderne, neuf et garanti à un tarif que l'on ne trouvait auparavant que sur le marché de l'occasion. 

Si vous cherchez l'efficacité avant tout, c'est l'opportunité à saisir.

 

Avec un prix de départ à 141,49 €, le Galaxy A17 est officiellement le smartphone le plus rentable du catalogue Samsung en 2026 Nous l'avons testé dans cette version 4G et nous le recommandons sans hésiter.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
