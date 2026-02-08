Faut-il craquer pour le Galaxy S25 maintenant ou attendre le S26 ? Voici pourquoi la baisse de prix change tout

Alors que les rumeurs autour du futur Galaxy S26 s'intensifient, Samsung vient de lancer une offensive tarifaire sur le Galaxy S25 pour la Saint-Valentin. Avec 100 € de remise immédiate, le flagship actuel devient-il la meilleure affaire de ce début d'année ? Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 08/02/2026 à 12h15
Le Samsung Galaxy S25

À chaque approche d'un nouveau lancement, le dilemme est le même : faut-il attendre la nouveauté ou profiter de la baisse de prix du modèle actuel ? En ce mois de février 2026, la question se pose avec d'autant plus d'insistance que le Galaxy S25 reste une référence technologique absolue, difficile à surpasser sur le segment des smartphones haut de gamme compacts.

 

Ainsi, Samsung a décidé de ne pas attendre la sortie du S26 pour vider ses stocks. Pour la période de la Saint-Valentin, le constructeur propose une offre agressive sur son site officiel. 

Cette réduction est d'autant plus intéressante qu'elle s'ajoute aux bonus de reprise pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros pour vos anciens appareils (pas que des smartphones et de toutes marques ou presque).

Pour un smartphone de cette trempe, passer sous certains paliers de prix change radicalement le fameux rapport qualité/prix.

Galaxy S25 : Pourquoi reste-t-il un excellent choix en 2026 ?

Si le futur S26 promet son lot de nouveautés, le Galaxy S25 n'a absolument rien d'un smartphone dépassé. Au contraire, c'est un très bon smartphone auquel nous avons donné la note maximale grâce a un format compact introuvable ailleurs, 7 ans de mises à jour garanties (jusqu'en 2032) et l'intégration complète de Galaxy AI.

 

Acheter maintenant ou attendre le S26 ?

CritèreAttendre le S26Craquer pour le S25 (Promo)
Prix estiméPrix fort au lancement (~900€+)-100 € de remise immédiate
PerformanceNouveautés incrémentalesPuissance optimale pour 2026
DisponibilitéAttente de plusieurs semainesLivraison immédiate

✅ Points forts

  • Remise immédiate de 100 € (Offre Saint-Valentin)
  • Format compact 6,2 pouces idéal à une main
  • Support logiciel rare jusqu'en 2032

☑️ À prendre en compte

  • Le Galaxy S26 arrive d'ici quelques semaines
  • Améliorations mineures attendues sur le nouveau modèle

Notre avis : la fenêtre de tir idéale

L'arrivée imminente du S26 a forcé Samsung à rendre le prix du S25 plus agressif. Pour ceux qui cherchent un smartphone compact (6,2 pouces), puissant avec sa puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy et capable de durer des années, l'offre actuelle est une opportunité rare.

Attendre le S26 signifie souvent payer le prix fort pour des améliorations qui resteront mineures par rapport au saut technologique que représentait déjà le S25.

 

Si vous aviez prévu de changer de mobile ce trimestre, le coupon de 100 € offert par Samsung pour la Saint-Valentin est sans doute l'argument final qui doit faire pencher la balance en faveur du S25.

