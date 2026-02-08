Sony prépare le retour de ses Xperia 1 VIII et 10 VIII sur le marché mondial

Alors qu’on croyait que c’était la fin définitive des smartphones Sony Xperia, de nouveaux éléments semblent montrer le contraire. En effet, les numéros de modèles des futurs Sony Xperia 1 VIII et Xperia 10 VIII viennent récemment de faire leur apparition dans la base de données GSMA IMEI, révélant les plans de commercialisation du constructeur japonais.

Concrètement, les identifiants XQ-GE désignent le modèle flagship Xperia 1 VIII, tandis que les codes XQ-GH correspondent au smartphone de milieu de gamme Xperia 10 VIII. Ces données documentaires révèlent un lancement prochain car les fabricants doivent enregistrer leurs appareils plusieurs mois avant leur mise en vente officielle.

Des suffixes qui en disent long

Les suffixes des numéros de modèles indiquent les marchés visés par cette nouvelle génération de smartphones Xperia. Le code « 44 » correspond traditionnellement aux appareils destinés au Japon, le « 54 » aux modèles européens, et le « 74 » aux versions commercialisées en Asie hors Japon.

L'absence notable de suffixe correspondant au marché américain confirme cependant que Sony n'envisage pas de commercialiser ses nouveaux modèles aux États-Unis. C’est logique selon la stratégie amorcée il y a plusieurs années, puisque le dernier flagship lancé outre-Atlantique remonte au Xperia 1 V en 2023.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Le Xperia 1 VIII devrait embarquer le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur phare de Qualcomm pour la génération 2025-2026 qui équipe déjà des flagships concurrents comme le OnePlus 15 et devrait également propulser le futur Samsung Galaxy S26 Ultra.

Pour le modèle de milieu de gamme Xperia 10 VIII, Sony devrait opter pour un processeur de la série Snapdragon 6, à l'image du Xperia 10 VII qui utilisait un Snapdragon 6 Gen 3. L’idée est de proposer un smartphone privilégiant l'autonomie et le rapport qualité-prix plutôt que les performances brutes. Sony devrait dévoiler officiellement ces nouveaux modèles au printemps ou au début de l'été 2026.

Un contexte difficile après les déboires du Xperia 1 VII

Le lancement de ces nouveaux modèles intervient après une année 2025 particulièrement éprouvante pour la division smartphones de Sony. Le Xperia 1 VII, lancé en mai 2025 au Japon et dans certains pays d'Europe et d'Asie, a rapidement été confronté à des dysfonctionnements critiques qui ont contraint le fabricant à suspendre ses ventes mondiales en juillet 2025. Les utilisateurs ont signalé des arrêts spontanés de l'appareil pendant son utilisation normale, des redémarrages intempestifs sans intervention de l'utilisateur, et dans les cas les plus graves, une impossibilité totale de rallumer le smartphone.

Sony Xperia 1 VII

L'origine du problème a été identifiée par la marque comme provenant d'une carte de circuit imprimé défectueuse causant des problèmes d'alimentation électrique. Sony Allemagne a confirmé avoir modifié le processus de fabrication de cette carte de circuit pour éviter que le problème n'affecte les nouveaux Xperia 1 VII produits par la suite. Un programme de remplacement gratuit a été mis en place à partir du 21 juillet 2025 pour les appareils concernés, que Sony décrit comme un « petit nombre » d'unités sans préciser le chiffre exact. Cette crise technique s'ajoute à une situation commerciale déjà délicate, marquée par une chute de 40% des ventes de smartphones Sony au Japon en 2023.

La distribution des smartphones Xperia a également été considérablement réduite en Europe, où Sony a annoncé en juillet 2025 une limitation de sa présence sur le marché. Le constructeur s'est notamment retiré complètement du marché finlandais, et dans plusieurs autres pays européens, les modèles Xperia ne sont désormais vendus que sur la boutique officielle en ligne de Sony et sur Amazon, excluant les revendeurs locaux.

Cependant, le marché global des smartphones devrait faire face à des défis en 2026, notamment une pénurie de RAM prévue qui pourrait entraîner une augmentation des prix des smartphones et un ralentissement du marché. À voir si la marque pourra arriver à se démarquer suffisamment pour séduire un public aussi large que possible.

Disponibilité et prix

Sony n'a pas encore communiqué officiellement sur les dates de lancement précises ni sur les tarifs des Xperia 1 VIII et Xperia 10 VIII et encore moins sur les marchés concernés.

