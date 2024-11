Moins de 200 € pour votre iPhone 12 reconditionné, mais pour quelques heures encore seulement !

Le reconditionnement à le vent en poupe que ce soit pour des raisons d'écologie ou simplement pour faire des économies. Toujours est-il que de nombreuses personnes s’y retrouvent, et si en plus vous pouvez vous procurer un smartphone reconditionné en France, dans les meilleures conditions, et avec l’un des plus petits prix du marché, pourquoi se priver ?

C’est ce que nous propose CertiDeal en ce moment, une entreprise française spécialiste du reconditionnement.

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L’iPhone 12 est un smartphone avec une fiche technique robuste idéale pour un usage polyvalent. Il ne faut pas se fier aux caractéristiques affichées, car on pourrait avoir l'impression que le smartphone est beaucoup moins impressionnant que certains milieux de gamme que l’on trouve en ce moment, mais pourtant, il n’en est rien !

Apple est passé maître dans l’art de l'ergonomie et l'optimisation. Avec un écran OLED à petit format, un appareil photo de pointe qui peut filmer en 4K et un processeur tout aussi excellent, il est un véritable bon plan !

Quelle offre pour l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 est proposé pour 212 € sur le site de CertiDeal, mais jusqu’à ce soir, vous pouvez profiter du code BOUH qui vous donne accès à une réduction de 15 € ! Ce qui le fait passer sous les 200 €. Il s’agit d’une version « dur à cuire » qui peut proposer des dommages esthétiques, on peut dire que c’est une offre d'Halloween !

Si le côté esthétique de votre smartphone est moins important que son efficacité et son prix, alors c’est une offre parfaite pour vous.