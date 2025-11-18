Motorola dévoile les Moto g57 et Moto g57 Power à l’autonomie colossale et protection renforcée

Plutôt que de proposer des smartphones qui offrent des performances à ne pas forcément savoir qu’en faire, Motorola préfère miser sur deux principaux critères de choix : l’autonomie et la solidité. En effet, régulièrement, ces deux fonctionnalités sont mises à mal notamment sur le marché des smartphones. La plupart à beaucoup de mal à tenir plus d’une journée et dès qu’on les fait tomber, ils ne sont plus utilisables ou presque.

Pour répondre à ces besoins, Motorola propose les Moto g57 et g57 Power.

Ainsi, Motorola met en avant la solidité de ces smartphones grâce à la certification IP64, garantissant une protection contre les éclaboussures et la poussière, ainsi qu’une résistance selon les standards militaires MIL-STD-810H. Concrètement, cela signifie qu’ils peuvent résister à des chutes de 1,5 m sur des sols solides.

En outre, le Moto g57 Power fait la différence par sa batterie inédite en silicium-carbone d’une capacité de 7000 mAh, contre 5200 mAh pour le modèle standard. Le fabricant annonce jusqu’à 60 heures d’autonomie pour le Power, et jusqu’à 47 heures pour le g57, grâce à une optimisation de la consommation. Les deux modèles proposent une recharge rapide TurboPower de 30W, permettant de gagner plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes. Motorola indique également que la batterie du g57 Power conservera plus de 80% de sa capacité d’origine après 1 000 cycles de charge, un atout en matière de durabilité face à la concurrence, où peu de modèles moyens de gamme atteignent cette performance.

Pour ce qui est du design, les finitions adoptent un verre Corning Gorilla Glass, et côté coloris, on peut compter sur une certification Pantone avec les teintes Corsair (bleu canard), Fluidity (bleu clair), Pink Lemonade (rose) et Regatta (bleu/violet). Les dimensions sont quasi identiques : 166,23 x 76,50 mm, pour une épaisseur de 7,99 mm sur le g57 et 8,60 mm sur le g57 Power. Le poids varie respectivement de 192,4g à 210,6g, conséquence de la batterie plus imposante sur le modèle Power.

Le reste des fiches techniques

Les Moto g57 et g57 Power intègrent chacun la dernière plateforme Snapdragon 6s Gen 4 conçue en 4 nm, promettant fluidité et efficience dans les usages quotidiens, d’après Motorola. Les deux smartphones sont livrés avec Android 16, enrichis par Hello UI et l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle via Google Gemini.

​​

Le Moto g57 propose deux configurations de mémoire vive : 4 Go, extensible jusqu’à 12 Go grâce à RAM Boost, ou 8 Go, extensible jusqu’à 24 Go avec la même technologie. Le stockage, quant à lui, se décline en 128 Go ou 256 Go, permettant un large espace pour les applications et les fichiers personnels. Le g57 Power, de son côté, se démarque avec ses versions 8 Go ou 12 Go de RAM, également extensibles jusqu’à 24 Go, et des options de stockage identiques.​​

Au niveau de la photographie, les deux modèles bénéficient d’un capteur principal Sony LytiaTM 600 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels offrant un champ de vision de 119,5 degrés. Pour les autoportraits, un module frontal de 8 mégapixels est intégré. Les fonctionnalités embarquées incluent le mode Photo de Nuit, le mode Portrait, ainsi que diverses options créatives et la prise en charge de Google Lens et Google Photos pour le traitement d’image.​​

Les deux modèles embarquent un écran LCD IPS de 6,72 pouces Full HD (1080 x 2400), dont la fréquence de rafraîchissement atteint jusqu’à 120Hz, promettant une expérience fluide notamment lors du jeu ou de la navigation. La luminosité maximale s’élève à 1050 cd/m², assurant une lisibilité optimale en extérieur, selon la marque. Du côté audio, Motorola intègre des haut-parleurs stéréo, le Dolby Atmos et deux microphones.

​​

La gamme propose également une gamme complète de capteurs, dont un lecteur d’empreintes digitales et la compatibilité NFC, 5G et la radio FM (avec des écouteurs filaires).

Disponibilité et prix

D’après Motorola, le Moto g57 Power est proposé à partir de 250 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.