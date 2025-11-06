Motorola edge 70 : le smartphone qui bouscule les codes de l’ultra-fin

Après Samsung et Apple proposant des smartphones extrêmement fins sur le marché européen, c’est Motorola qui annonce la commercialisation de son nouveau mobile à l’épaisseur réduite. Malgré des ventes qui ne sont pas à la hauteur pour le smartphone américain et un arrêt de cette série chez les sud-coréens, Motorola veut tout de même croire qu’il y a un marché pour ce type de téléphone. Sa carte maitresse ? C’est peut-être son prix car le Motorola edge 70 est proposé à 800 euros environ soit nettement moins que les Samsung Galaxy S25 Edge et iPhone Air.

En attendant de voir s’il va se vendre, sachez que l’appareil propose une épaisseur de seulement 5,99 mm, pour un poids de 159 g. Rappelons que l’iPhone Air revendique 5,64 mm, ou le Galaxy S25 Edge à 5,8 mm.

À l’arrière, Motorola propose plusieurs coloris sélectionnés via le nuancier Pantone : Bronze Green, Gadget Gray et Lily Pad. La marque mise également sur un revêtement effet « nylon » conçu pour limiter les traces de doigts et renforcer la robustesse. Notez la certification IP68/IP69 assurant une résistance parfaite à l’eau et à la poussière. En outre, la présence du verre Gorilla Glass 7i sur la face avant entend garantir une durabilité notable en usage quotidien.​ Ajoutez à cela une autre certification STD-MIL-810D, celle-ci qui signifie qu’il est capable de résister à des chutes et à des chocs importants.

Écran, performances et interface

Le Edge 70 embarque un panneau P-OLED de 6,7 pouces, affichant une résolution de 1220 x 2712 pixels, une densité de 446 ppi et une luminosité pouvant aller jusqu’à 4500 cd/m², selon le fabricant. Motorola promet une restitution fidèle des couleurs et un confort visuel sur la durée, la fréquence de rafraîchissement maximale à 120 Hz pour la fluidité. Sous le capot, le smartphone s’appuie sur une puce Snapdragon 7 Gen 4, secondée par 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. C’est là que la principale différence, peut-être outre les capacités photo, va se faire avec les mobiles Samsung et Apple qui, pour leur part, offre une puissance bien supérieure. Mais Motorola assume précisant ne pas rechercher les records de performances pures, mais garantir une expérience rapide et sans ralentissement, même dans les tâches exigeantes.

Le tout tourne sous Android 16, enrichi par les fonctionnalités Moto AI destinées à automatiser des actions courantes – prise de notes, résumé intelligent des notifications, création d’images à partir de texte, etc. L’interface reste fidèle à l’environnement Google, notamment avec Google Photos comme galerie par défaut.

Batterie, photographie et connectivité

Pour répondre aux attentes liées à l’autonomie, Motorola équipe son edge 70 d’une batterie silicium-carbone de 4800 mAh. D’après la marque, cette technologie assure jusqu’à 50 heures d’utilisation. La recharge est possible en filaire à 66-68 W, permettant un retour à 100 % en une cinquantaine de minutes, et en sans fil à 15 W.

Côté photo, le smartphone dispose d’un double capteur dorsal : principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et ultra grand-angle de 50 mégapixels couvrant 120 degrés. Le capteur avant, également de 50 mégapixels, se destine aux autoportraits et appels vidéo. Selon Motorola, le choix d’un module photo plus compact permet de conserver la minceur sans sacrifier la qualité d’image sur des usages classiques mais notez tout de même l’absence de téléobjectif. La connectivité comprend le support de la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et le NFC.

​

Disponibilité et prix

Le Motorola edge 70 est disponible en Europe et en France plus particulièrement. Motorola propose plusieurs coloris Pantone : Bronze Green, Gadget Gray et Lily Pad. Le prix annoncé par la marque pour la version 12+512 Go est de 799 euros.

Le fabricant propose une offre de lancement exclusive chez Orange du 5 novembre au 23 décembre 2025 : un forfait 200Go 5G à 37,99 euros pendant 12 mois puis 47,99 euros par mois : le edge 70 à partir de 319 euros hors promotion mentionnée ci-dessous et pour tout achat d’un Motorola edge 70 : un pack accessoire d’une valeur de 339 euros pour 1 euro de plus et une remise immédiate de minimum 100 euros. Le pack accessoire se compose d’une montre connectée Moto Watch Fit, des écouteurs Moto Buds Loop, d’un chargeur 68W et d’un Moto tag. Pour les clients Orange, une remise immédiate additionnelle de 150 euros sera appliquée.