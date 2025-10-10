Motorola Edge 70 : une nouvelle référence dans l’ultra-fin haut de gamme ?

Plusieurs fuites et listings en ligne, dont un détaillé chez un revendeur polonais, révèlent un smartphone prometteur tant sur la partie technique que sur le design. Le prochain smartphone Motorola Edge 70, aussi nommé Moto X70 Air en Chine se dévoile.

Pour l’aspect esthétique tout d’abord, le Motorola Edge 70 afficherait des dimensions de 160 x 75 x 6 mm pour un poids de 170 grammes. Avec sa finesse de 6 mm, il pourrait ainsi rivaliser directement avec ses concurrents le Galaxy S25 Edge (5,8 mm) et l’iPhone Air (5,64 mm), même s’il se montre légèrement plus lourd. Ce choix se justifie toutefois par une intégration d’une batterie plus grande et des matériaux premium. Le cadre serait en aluminium, et le dos proposé en éco-cuir ou suédine éco.

La marque miserait sur plusieurs coloris homologués Pantone, dont le Bronze Green, le Gadget Gray et le Lily Pad, pour séduire un large public.

Un très grand écran et une partie photo à base de modules de 50 mégapixels

Côté affichage, Motorola aurait opté pour une dalle OLED de 6,67 pouces, d’une définition de 1220 x 2712 pixels, capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz. On pourrait compter sur l’intégration d’un système audio stéréo et une compatibilité Dolby Atmos.

Sur le plan photographique, le Edge 70 reprendrait la double stratégie de Samsung et Apple en s’équipant de deux capteurs arrière de 50 mégapixels (principal avec OIS, ultra grand-angle 120 degrés) et d’une caméra selfie de 50 mégapixels.

Expérience utilisateur dans sa plus simple expression

Grâce à l’intégration native d’Android 16 associé à l’interface Hello UI, l’expérience utilisateur serait très intéressante, s’approchant de celle des Pixel de Google. Ainsi, la prise en main serait fluide. Le smartphone pourrait à la fois supporter une carte SIM mais aussi la technologie eSIM.

La batterie de 4 800 mAh, un record dans cette gamme d’épaisseur, surpasserait la capacité proposée par les Galaxy S25 Edge et iPhone Air. La technologie de charge rapide de 68W (filaire) et de 15W (sans fil) enfonce le clou pour une utilisation durable sans compromis. Sur ce point, l’Edge 70 prend une longueur d’avance sur ses concurrents directs qui se cantonnent souvent à des modules plus modestes ou des recharges plus lentes.

Enfin, côté connectivité et mémoire, le choix du Snapdragon 7 Gen 4 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ferait du Edge 70 un modèle particulièrement apte à répondre aux usages multitâches et aux applications gourmandes.