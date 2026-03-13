Motorola Razr Ultra 2026 : une fuite révèle un design familier et des specs musclées

À retenir Le Motorola Razr Ultra 2026 conserve un design similaire au Razr 2025, montrant une continuité esthétique chez Motorola.

Comme de très nombreux autres smartphones, le prochain modèle pliant de Motorola a récemment été victime d’une fuite. Celle-ci révèle plusieurs détails intéressants. En effet, d'après les images du centre de certification des équipements de télécommunication (TECC), le Motorola Razr 70 Ultra 2026 adopte une silhouette à clapet identique à celle de son aîné, le Razr 60 Ultra 2025.

La charnière, l'écran externe compact et la forme globale demeurent inchangés, montrant une continuité esthétique chez Motorola. Ainsi, le fabricant semble privilégier la stabilité plutôt que la refonte, ce que certaines peuvent regretter.

Cependant, une nouvelle couleur serait disponible : une teinte violet clair baptisée Pantone African Violet. Selon cette fuite, cette couleur inédite sur les Razr récents est encore le fruit de la collaboration de Motorola avec Pantone et finalement c’est là que l’extérieur de l’appareil se montre différent par rapport à la précédente génération.

Sinon, l'écran de couverture de 3,6 pouces et l'écran principal pliable de 6,9 pouces persistent, alignés sur les standards actuels des flips comme le Galaxy Flip7 de Samsung ou le précédent Razr.

Performances et capteurs internes

Mis à part ce nouveau coloris, les avancées semblent se concentrer sous la coque, si on en croit les documents de certification. Le Razr 70 Ultra 2026 embarquerait un processeur octo-cœur cadencé à 2,75GHz, vraisemblablement issu de la série MediaTek Dimensity 8000, un progrès notable par rapport chipset du Razr 2025.

Côté mémoire, les configurations grimpent en puissance : jusqu'à 18 Go de RAM et 1 To de stockage, contre 8+256 Go sur les versions antérieures. Des variantes 8 Go, 12 Go, 16 Go sont évoquées, reste à voir quels marchés seront concernés.

L'appareil photo arrière passerait à un duo avec téléobjectif 50 mégapixels et zoom optique 3x, remplaçant l'ultra grand-angle précédent. La batterie double cellule d'environ 4275 mAh resterait stable, avec deux modules plus précisément de 1090 mAh et 3185 mAh pour une autonomie comparable aux concurrents. Enfin, la série inclurait le Razr 70, le Razr 70 Ultra 2026 tandis qu’une version « plus » serait disponible aux États-Unis.

