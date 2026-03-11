Pixel 10a VS Pixel 9a : rapport qualité-prix ou nouveauté ? On vous aide à choisir

Tout d’abord, sur le plan du design, les Pixel 10a et Pixel 9a adoptent une esthétique très proche. Les deux smartphones conservent la signature visuelle de la série Pixel avec une barre horizontale intégrant les capteurs photo à l’arrière. Sur chacun des modèles, cette barre traverse le haut du dos de l’appareil et accueille deux capteurs accompagnés d’un flash, ce qui donne un aspect immédiatement reconnaissable. Le Pixel 10a est totalement plat à l'arrière. Il propose plusieurs coloris : Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir volcanique. Le Pixel 9a est pour sa part disponible en différentes teintes comme Iris violet, Porcelaine, Noir obsidien et Bleu.

Les deux modèles utilisent un dos en matériaux composites et un châssis métallique, tandis que leur façade est protégée par du verre Gorilla Glass. En outre, leurs profils sont globalement plats avec des angles légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main.

En ce qui concerne les dimensions, les deux appareils sont très proches, mais le Pixel 10a est légèrement plus compact avec 15(3),9 mm de hauteur contre 15(4),7 mm pour le Pixel 9a. Il est également un peu plus léger avec environ 18(3) grammes, alors que le Pixel 9a atteint environ 186 grammes. Les deux smartphones bénéficient par ailleurs d’une certification IP68, ce qui signifie qu’ils résistent à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, la comparaison entre les Pixel 10a et Pixel 9a révèle une situation assez particulière puisque les deux appareils utilisent le même processeur : le Google Tensor G4. Cette puce, conçue par Google, repose sur une architecture octa-cœur et vise avant tout à optimiser les fonctions liées à l’intelligence artificielle et au traitement d’image plutôt qu’à offrir une puissance brute comparable aux processeurs les plus rapides du marché. Les deux smartphones disposent également de 8 Go de mémoire vive, ce qui permet d’assurer une utilisation fluide pour les tâches quotidiennes, le multitâche et la plupart des applications. En matière de stockage, les Pixel 10a et Pixel 9a sont proposés avec des capacités de 128 Go ou 256 Go.

En revanche, aucun des deux modèles ne permet d’étendre la mémoire avec une carte microSD, ce qui signifie qu’il faut choisir dès l’achat la capacité adaptée à ses besoins. Ainsi, si l’on compare strictement les performances, les deux smartphones offrent un niveau équivalent. Le Pixel 10a ne prend donc pas réellement l’avantage sur le Pixel 9a en matière de puissance, car ils partagent exactement la même plateforme matérielle et les mêmes capacités de mémoire.

En ce qui concerne l’écran, les Pixel 10a et Pixel 9a présentent également de nombreuses similitudes. Les deux smartphones sont équipés d’une dalle Actua pOLED de 6,3 pouces affichant une définition de 1080 x 2424 pixels. Cette technologie assure un contraste élevé et des noirs profonds caractéristiques des écrans OLED. En outre, les deux modèles prennent en charge une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 60 à 120 Hz, ce qui permet d’obtenir une animation fluide dans les interfaces et les applications compatibles. Toutefois, le Pixel 10a profite d’une luminosité maximale plus élevée. Cette différence améliore la lisibilité en plein soleil. Les deux écrans restent plats et ne présentent pas de courbure sur les côtés, ce qui limite les reflets et facilite la manipulation. Dans l’ensemble, les deux smartphones proposent une qualité d’affichage très proche, mais le Pixel 10a prend un léger avantage grâce à sa luminosité plus élevée et à une protection en verre plus récente.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue depuis plusieurs années l’un des principaux arguments des smartphones Pixel. Dans le cas du Pixel 10a et du Pixel 9a, Google conserve une configuration identique. Les deux appareils intègrent à l’arrière un capteur principal de 48 mégapixels doté d’une stabilisation optique, associé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels permettant de capturer des scènes plus larges, notamment pour les paysages ou les photos de groupe.

Cette combinaison offre une grande polyvalence, même si elle ne comprend pas de téléobjectif dédié au zoom optique. À l’avant, les deux smartphones utilisent également un capteur selfie de 13 mégapixels destiné aux autoportraits et aux appels vidéo. Grâce au traitement logiciel de Google et à l’intégration d’algorithmes d’intelligence artificielle, ces capteurs permettent d’obtenir des images détaillées et bien équilibrées en matière d’exposition et de couleurs.

Comme la configuration matérielle est identique sur les deux appareils, leurs performances photographiques restent très proches. Le Pixel 10a et le Pixel 9a se retrouvent donc au même niveau pour la qualité d’image, la différence éventuelle venant surtout des améliorations logicielles apportées par les mises à jour.

En matière de connectivité, les Pixel 10a et Pixel 9a proposent des équipements également très similaires. Les deux smartphones sont compatibles avec les réseaux 5G et prennent en charge le Wi-Fi 6E, ce qui garantit des débits élevés sur les réseaux sans fil modernes. Ils disposent également du Bluetooth pour la connexion avec des accessoires tels que les écouteurs ou les montres connectées.

En revanche, aucun des deux modèles ne possède de prise audio jack pour brancher un casque filaire, ce qui impose l’utilisation d’écouteurs Bluetooth ou d’un adaptateur USB-C. Par ailleurs, les Pixel 10a et Pixel 9a ne disposent pas d’émetteur infrarouge pour contrôler des appareils électroniques comme un téléviseur.

Concernant la sécurité biométrique, les deux smartphones intègrent un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, une solution pratique qui permet de déverrouiller l’appareil simplement en posant le doigt sur la dalle. Enfin, ils prennent en charge la double SIM via une combinaison de nano-SIM et d’eSIM, ce qui peut s’avérer utile pour séparer les usages personnels et professionnels.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un autre point important de la comparaison entre ces deux smartphones. Sur ce plan, les Pixel 10a et Pixel 9a sont quasiment identiques puisqu’ils intègrent tous les deux une batterie de 5100 mAh. Cette capacité relativement généreuse pour un smartphone de ce format permet en général de tenir une journée complète d’utilisation, voire davantage selon l’intensité de l’usage et les réglages énergétiques activés. Rappelons toujours que l’autonomie réelle varie toujours selon de nombreux facteurs, comme la luminosité de l’écran, l’utilisation du réseau mobile ou encore les applications utilisées.

En matière de recharge, les deux appareils prennent en charge la recharge rapide via le port USB-C, ce qui permet de récupérer une part importante de la batterie en moins d’une heure. Le Pixel 9a propose également la recharge sans fil, avec une puissance d’environ 7,5 W, une fonctionnalité appréciable pour une utilisation quotidienne sur un chargeur à induction. Le Pixel 10a, quant à lui, met l’accent sur une recharge filaire plus rapide, pouvant atteindre environ 45 W avec les chargeurs compatibles.

Dans l’ensemble, l’autonomie reste très comparable entre les deux modèles puisque leur batterie est identique, mais les options de recharge peuvent légèrement varier selon les usages et les préférences de chacun.

