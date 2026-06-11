Neow, le smartphone progressif à la française pensé pour les jeunes utilisateurs

À retenir Le smartphone Neow est conçu pour les jeunes utilisateurs.

est conçu pour les jeunes utilisateurs. Il offre un filtre propriétaire et un contrôle parental natif.

et un contrôle parental natif. Les réseaux sociaux sont bloqués par défaut .

. Le modèle Neow Kids coûte 89,90 euros.

coûte 89,90 euros. Une mise à jour logicielle majeure est prévue pour 2026.

En France, selon l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, les jeunes reçoivent leur premier smartphone à 9,9 ans en moyenne. À cet âge, ils passent déjà plus de quatre heures par jour devant les écrans, exposés à des contenus qui ne leur sont pas toujours destinés. Face à ce constat, les parents se retrouvent pris entre deux solutions difficilement insatisfaisantes : interdire le smartphone au risque d'isoler leur enfant socialement, ou lui confier un « appareil adulte », avec tout ce que cela implique en termes d'accès aux réseaux sociaux, aux algorithmes et aux contenus inappropriés. Reste aussi la solution des applications de contrôle parental mais avec, là aussi, un manque de maîtrise la plupart du temps de la part des parents qui doivent rester constamment vigilants, sans oublier que certains systèmes sont facilement contournables.

Rappelons également que le mobile The Phone a été pensé avec l’objectif de proposer un téléphone mettant à l’abri les plus jeunes, notamment les adolescents.

C'est sur ce créneau que s'est positionnée la marque française Neow, développée à Marseille au sein du groupe HEM France, acteur de la téléphonie mobile depuis plus de vingt ans.

Ainsi, la marque vient d’annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle génération de smartphones qualifiés de « progressifs », pensés pour grandir avec leurs utilisateurs.

Le concept de smartphone progressif

L'approche de Neow repose sur un principe fondateur : l'entrée dans le numérique ne doit pas être subie, mais accompagnée. D'après la marque, ses smartphones ne sont pas de simples appareils classiques auxquels on aurait ajouté un contrôle parental.

Concrètement, chaque smartphone Neow embarque un filtre propriétaire, un contrôle parental natif, une gestion du temps d'écran, un suivi de position en temps réel et une sélection d'applications validées selon l'âge de l'utilisateur. Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont bloqués par défaut. En outre, les parents ont la possibilité d'élargir progressivement l'environnement numérique de leur enfant, au rythme de son évolution et de sa maturité.

Notez aussi que grâce à une liste applicative propriétaire, Neow peut également faire évoluer son catalogue en temps réel, en tenant compte des recommandations des experts et des nouveaux usages.

Neow Safe

Des caractéristiques techniques accessibles

Sur le plan technique, la gamme Neow s'appuie sur des configurations volontairement accessibles. Le modèle d'entrée de gamme, le Neow Kids, dispose d'un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 960 x 480 pixels, tourne sous Android 14, embarque 3 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible jusqu'à 64 Go via microSD. Il est équipé d'un appareil photo principal de 13 mégapixels et d'un capteur frontal de 8 mégapixels, d'une batterie de 3000 mAh compatible réseau 4G, d'un port USB-C et d'une prise jack 3,5 mm. L'appareil prend en charge la double nano SIM et est compatible avec tous les opérateurs français.

Neow Kids

Une mise à jour logicielle majeure en préparation

La marque ne s'arrête pas à l'annonce de sa gamme actuelle. Selon Neow, une nouvelle version majeure de son logiciel est prévue entre l'été et la rentrée 2026. L’idée est d’enrichir l'expérience utilisateur et les fonctionnalités destinées aux familles, tout en conservant l'ADN du smartphone progressif. L'objectif affiché est de construire un écosystème numérique capable d'évoluer au même rythme que les besoins des jeunes utilisateurs, à mesure qu'ils grandissent et gagnent en autonomie.

Disponibilité et prix

La gamme Neow est d'ores et déjà disponible en France et se décline en trois modèles avec le Neow Kids à 89,90 euros, le Neow Safe à 129,90 et le Neow Safe+ à 149,90 euros. Le modèle Neow Kids est disponible en coloris noir. Les appareils sont distribués directement via le site de la marque ainsi que chez certains partenaires opérateurs.

