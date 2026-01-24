Ni Apple, ni Samsung, voici les trois meilleurs smartphones au monde d'après notre algorithme de classement !

Notre classement des meilleurs smartphones a de quoi secouer les préjugés.

Alors que nous venons tout juste de lancer notre nouvelle rubrique en début de semaine, quelle ne fut pas notre étonnement de découvrir que le top 3 n'était pas occupé par Apple, Samsung, Google ou même Xiaomi, mais par trois marques chinoises : Oppo, Realme et OnePlus.

... Bon, en réalité, nous nous y attendions. Il faut dire que ce classement que nous allons vous présenter n’est pas un choix « éditorial » subjectif, ni un effet de mode qui consisterait à contredire tout le monde.

Non, ces trois modèles viennent d’arriver en tête d’après l’algorithme de classement que nous avons développé et conçu pour comparer objectivement les smartphones selon des critères pondérés (performances, autonomie, photo, écran, connectivité), et mis à jour régulièrement.

Le résultat est sans appel : l’Oppo Find X9 Pro s’installe en première place grâce à son équilibre global, le Realme GT 8 Pro fait une entrée remarquée, et le OnePlus 15 complète le podium avec un positionnement « flagship killer » très assumé.

Pourquoi notre algorithme bouscule le classement, et ce qu'il révèle

Les comparatifs classiques s’appuient souvent sur un angle unique (photo, puissance, autonomie) ou sur une perception de marque. Notre approche est différente, car chaque smartphone reçoit un score global calculé automatiquement, à partir de données techniques normalisées, mises à jour, et d’une pondération pensée avec nos rédacteurs.

L’objectif est de comparer des données chiffrées et quantifiables, pas des promesses marketing. Mais le but est également d'être le plus objectif possible, c'est pour cela que le résultat ne correspond pas aux prix que nous avons décernés pendant les LMB Awards.

Pour éviter les classements « à l’instinct », notre algorithme s’appuie sur une base simple et transparente :

Score global calculé automatiquement à partir de critères techniques et d’usage.

à partir de critères techniques et d’usage. Données techniques normalisées et mises à jour pour comparer des éléments comparables.

et mises à jour pour comparer des éléments comparables. Critères pondérés : performances, autonomie, photo, écran, connectivité.

: performances, autonomie, photo, écran, connectivité. Absence d’influence commerciale sur les notes et sur le podium.

sur les notes et sur le podium. Classements actualisés régulièrement pour refléter les sorties et l’évolution du marché.

L’intérêt est double : d’un côté, on peut comparer des modèles très différents sur une base commune. De l’autre, on évite de surévaluer un smartphone qui serait excellent sur un point, mais frustrant sur le reste.

Reste l'expérience utilisateur liée aux écosystèmes respectifs des constructeurs, un critère qui ici n'est pas pris en compte, mais qui peut énormément faire pencher la balance des préférences propres à chacun.

Ce mois-ci, le classement confirme un mouvement de fond :

Les constructeurs chinois occupent le haut du tableau parce qu’ils parviennent à proposer des composants de très haut niveau, tout en gardant des prix moyens souvent plus « contenus » que les références ultra premium concurrentes.

Le plus marquant avec ces trois modèles, c’est la régularité. Chacun brille sur plusieurs critères en même temps, et non pas sur un seul point fort.

Le top 3 des meilleurs smartphones au monde en janvier 2026

1) Oppo Find X9 Pro, le meilleur smartphone du moment

Premier du classement en janvier 2026, l’Oppo Find X9 Pro s’impose surtout par son équilibre. Dans notre algorithme, il est rare qu’un modèle domine sans faiblesses visibles, et c’est précisément ce qui lui permet de conserver la première place : performances de très haut niveau, excellent rendu photo, écran au sommet, et une copie propre en connectivité.

Pour faire plus simple, le Find X9 Pro pousse tous les potards au maximum, ce qui lui permet d'être très bien noté partout, et non d'avoir un seul critère qui le tirerait vers le haut tant il serait élevé.

2) Realme GT 8 Pro : Realme revient en force

Deuxième du classement, le Realme GT 8 Pro signe l’entrée la plus spectaculaire du mois. Sa force, c’est sa fiche technique ultra solide, menée par une logique simple et imparable : développer beaucoup de puissance, y ajouter une autonomie qui suit, et un niveau d’écran qui lui permet de rivaliser avec les meilleurs. Cette capacité à exceller sur différents critères en même temps fait là encore une vraie différence.

D'ailleurs, ce modèle illustre aussi une tendance forte début 2026 : le « haut de gamme accessible » n’est plus un compromis permanent. On peut obtenir des performances très proches du premium, sans grimper systématiquement au niveau de prix des modèles les plus élitistes.

3) OnePlus 15, LE vrai « flagship killer »

Troisième, le OnePlus 15. C'est presque plus étonnant de le retrouver ici, son approche étant plus classique que les modèles précédents. Plus classique, certes, mais il conserve un niveau de performances très élevé et une expérience globale qui en fait l'un des meilleurs haut de gamme, avec surtout un prix qui paraît réaliste et ne donne pas l'impression de « payer la marque ».

Dans notre classement, il est très bien noté et continue d’être un choix logique pour ceux qui cherchent un téléphone « haut de gamme » et pragmatique, c'est-à-dire un appareil qui va vite, qui tient bien la route sur la durée, et qui reste très compétitif face aux références historiques comme Samsung et Apple.