Ni iPhone, ni Samsung et pourtant ce smartphone est une alternative redoutable à petit prix

Actuellement disponible à seulement 469 € sur Amazon, au lieu des 799 € habituellement affichés sur le site officiel, le Honor 200 Pro combine des performances haut de gamme et une expertise exceptionnelle en photographie. Une offre irrésistible pour un smartphone de ce calibre !

La fiche technique du Honor 200 Pro

Écran : 2700 x 1224, 120 Hz

2700 x 1224, 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8s Gen3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 Mémoire RAM : 12Go, 16Go

12Go, 16Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

256Go, 512Go, 1To Caméra principale : 50 Mpx (ƒ/ 1.95), 12 Mpx (ƒ/ 2.2), 50 Mpx (ƒ/ 2.4)

50 Mpx (ƒ/ 1.95), 12 Mpx (ƒ/ 2.2), 50 Mpx (ƒ/ 2.4) Caméra frontale : 50 Mpx

50 Mpx Batterie : 5200 mAh

Avec son triple capteur arrière, dont deux objectifs de 50 Mpx, le Honor 200 Pro est un vrai bijou pour immortaliser les moindres détails et explorer des angles créatifs. Et ce n’est pas tout : son capteur frontal de 50 Mpx est une vraie pépite pour des selfies ultra-détaillés, une caractéristique suffisamment rare pour être soulignée.

Côté performances, il assure avec ses 12 Go de RAM et son processeur Qualcomm, idéal pour jongler entre plusieurs applications ou plonger dans des sessions de gaming intensives. Son écran AMOLED incurvé ne se contente pas d’être magnifique : il améliore aussi la prise en main, tout en ajoutant une touche d’élégance indéniable.

Les utilisateurs, eux, sont conquis, et pour en avoir le cœur net, découvrez leurs avis dans notre interview de deux utilisateurs !

Quelle offre se procurer en ce moment pour le Honor 200 Pro ?

En promo à seulement 469 € sur Amazon, le Honor 200 Pro est une alternative sérieuse aux géants Samsung et Apple pour ceux qui veulent du haut de gamme sans entamer trop leur budget. À ce prix, c’est une affaire en or, d’autant plus que la livraison est rapide et gratuite.